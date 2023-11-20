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Нилофар Бахтияр: В правительстве Пакистана треть руководящего состава - женщины

Нилофар Бахтияр: В правительстве Пакистана треть руководящего состава - женщины 33% пакистанских женщин занимают руководящие должности в правительстве страны.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 12:38
Нилофар Бахтияр: В правительстве Пакистана треть руководящего состава - женщины

В правительстве Пакистана 33% руководящих постов занимают женщины.

Как передает Report, об этом заявила председатель национальной комиссии Пакистана по положению женщин Нилофар Бахтияр (Nilofar Bakhtiar), выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, в настоящее время женщины со всего мира сталкиваются с несправедливостью, поэтому проведение конференций, посвященных правам женщин, крайне важно.

"Мы живем в очень сложное время, поэтому важно акцентировать внимание на защите прав женщин",- сказала она.

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Версия на английском языке Nilofar Bakhtiar: Women hold 33% of positions in government of Pakistan
Версия на азербайджанском языке Nilofar Baxtiyar: “Pakistan hökumətində rəhbərliyin 33 faizi qadınlardır”

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