Нилофар Бахтияр: В правительстве Пакистана треть руководящего состава - женщины

33% пакистанских женщин занимают руководящие должности в правительстве страны.

В правительстве Пакистана 33% руководящих постов занимают женщины.

Как передает Report, об этом заявила председатель национальной комиссии Пакистана по положению женщин Нилофар Бахтияр (Nilofar Bakhtiar), выступая на международной конференции "Расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

По ее словам, в настоящее время женщины со всего мира сталкиваются с несправедливостью, поэтому проведение конференций, посвященных правам женщин, крайне важно.

"Мы живем в очень сложное время, поэтому важно акцентировать внимание на защите прав женщин",- сказала она.