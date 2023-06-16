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Николас Паскуали: Провокация Армении не смогла помешать нашей поездке в Шушу

Николас Паскуали: Провокация Армении не смогла помешать нашей поездке в Шушу Провокация Армении не смогла помешать нашей поездке в Шушу.
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 15:15
Николас Паскуали: Провокация Армении не смогла помешать нашей поездке в Шушу

Провокация Армении не смогла помешать нашей поездке в Шушу.

Об этом Report заявил аргентинский путешественник Николас Паскуали.

"Из-за вчерашней провокации наши планы немного изменились. Нам пришлось добираться в Шушу более длинным маршрутом. Я очень рад, что провокация не помешала нашей поездке. Шуша действительно прекрасна. Символично, что в таком значимом для Азербайджана городе развевается флаг страны".

Отметим, что начавшаяся 14 июня поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершилась сегодня в Шуше.

Поездка была организована одной из 4-х основных международных сетей путешественников - организацией MTP (Most Traveled People).

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Версия на английском языке Argentinean traveler: ‘Armenia's border provocation prevented our visit to Shusha’
Версия на азербайджанском языке Nikolas Pasquali: "Ötən gün Ermənistanın sərhəd təxribatı Şuşa səfərimizə mane oldu"

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