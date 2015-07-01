Николай Пацкевич: Я увожу с собой самое теплое отношение к Азербайджану

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ "Я очень счастлив, что провел эти 9 лет в Азербайджане". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завершающий свою дипломатическую миссию посол Беларуси в Азербайджане Николай Пацкевич.

Он сказал, что за эти годы лучше узнал добрый, трудолюбивый, гостеприимный, душевный азербайджанский народ: "Я всегда говорил, что за эти 9 лет я не увидел здесь и пары злых глаз. Поэтому я увожу с собой самое теплое отношение к Азербайджану. Я очень рад, что нам удалось многое сделать, реализовать ряд проектов. Очень успешно развивается гуманитарное сотрудничество".

Посол назвал также главным, что между двумя странами была создана система взаимодействия, создания взаимных проектов: "Я уверен, что у Азербайджана и Беларуси - прекрасное будущее взаимных отношений. Мы поддерживаем друг друга на международных площадках".

Он поблагодарил руководство Азербайджана и азербайджанский народ за теплый прием: "Это хороший залог на будущее. Всем спасибо. Чох саг олун!".

Н. Пацкевича на посту посла Беларуси в Азербайджане сменит Геннадий Ахрамович.