О нас
Report Georgia
Аудио новости

Никол Пашинян: В Брюсселе мы подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

Никол Пашинян: В Брюсселе мы подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги.
Внешняя политика
15 декабря 2021 г. 10:48
Никол Пашинян: В Брюсселе мы подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
Никол Пашинян
0 : 00
0 : 00

В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги.

Как сообщает Report, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"Железная дорога будет работать в соответствии с международно принятыми пограничными и таможенными правилами под суверенитетом и юрисдикцией стран. Армения будет иметь выход к Исламской Республике Иран и Российской Федерации по железной дороге. Мы также договорились о продолжении контактов", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Pashinyan: We confirmed agreement on restoration of railway in Brussels meeting
Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Brüsseldə dəmir yolunun bərpası barədə razılığı təsdiqlədik”

Экслюзивные новости

Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
Ровшан Рустамов: В Азербайджане проводится оценивание объема цифрового пиратства
9 декабря 2021 г. 17:39
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi