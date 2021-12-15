Никол Пашинян: В Брюсселе мы подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги.

В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги.

Как сообщает Report, об этом написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"Железная дорога будет работать в соответствии с международно принятыми пограничными и таможенными правилами под суверенитетом и юрисдикцией стран. Армения будет иметь выход к Исламской Республике Иран и Российской Федерации по железной дороге. Мы также договорились о продолжении контактов", - подчеркнул он.