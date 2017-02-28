Российский эксперт: Тлеющий нагорно-карабахский конфликт является для Москвы важной проблемной точкой - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с российским экспертом, лидером общественно-политического движения "Новая Россия", экономистом Никитой Исаевым.

- Как Вы оцениваете 25-летний период сотрудничества Азербайджана и России после установления дипотношений?

- Очевидно, что это были непростые годы для российско-азербайджанских отношений. Слишком много вводных и различных векторов присутствовало и присутствует сейчас в наших отношениях. Распад Советского Союза и ориентация и России, и Азербайджана, и других стран постсоветского пространства на, в первую очередь, западные модели предопределили серьезные центробежные движения от тех выстроенных исторически торговых, экономических, политических и гуманитарных связей, которые были между нашими странами, которые до какого-то момента были единой страной. Очевидно, утеря Россией статуса мировой державы, фактически второй равнозначной державы, поражение в "холодной войне" отторгло существенную часть наших партнеров и союза. И Азербайджан здесь не остался в стороне. При этом необходимо отметить, что несмотря на то, что Азербайджан переориентировался на здоровые отношения и на США, и на с Евросоюзом, и с Китаем, и с Турцией, отчасти с Ираном, наши экономики, а следовательно политические системы весьма схожи. Во-первых, мы находимся на стыке различных геополитических плит - Запада и Востока, Азербайджан граничит и с регионом Ближнего Востока, с российским Кавказом. Отсюда идут магистрали через Среднюю Азию в сторону Китая, здесь же проходят логистические пути Европы. Азербайджан выстраивал прагматичную политику в отношении России, пусть не сумев стать глобально-политическим союзником и войти в существенную часть союзов и организаций под эгидой России. Я имею в виду Евразийский экономический союз, Таможенный союз, военный союз ОДКБ, другие форматы. При этом Азербайджан собственно выстраивал прагматичную политику и в рамках Союза независимых государств, и других экономических и политических объединений совместно с Россией.

Важным фактором явилась здоровая политика Азербайджана в отношении спорных территорий, признаваемых Азербайджаном и мировым сообществом, как азербайджанские земли - территории Карабаха. Удержаться от скатывания к большому военному конфликту, особенно в последние годы, удалось благодаря здравой позиции Азербайджана. Потому что этот тлеющий конфликт является для России очень важной проблемной точкой, способной одновременно подорвать ряд конфликтов вокруг России на постсоветском пространстве. Это привело к тому, что сегодня отношения России и Азербайджана находятся, может быть, в самой высшей точке нашего сотрудничества за эти 25 лет. Нам удалось найти много различных форматов - политических, подчеркиваю, которые дают нам возможность взаимодействовать, в том числе и в Баку, как в формирующемся центре выстраивания коммуникаций по спорным вопросам, а также в качестве переговорной площадки, как то недавняя встреча глав генеральных штабов России и США.

К сожалению, экономические отношения между нашими странами пока уступают. Сильно просел наш торговый оборот. Для Азербайджана он вообще относительно небольшой - 5% для России. Разумеется, Азербайджан ориентирован в первую очередь на Европу и Китай, и, конечно, нам надо восстанавливать торговые отношения, для чего уже есть потенциал. Я недавно, несколько месяцев назад, был здесь, в Баку, на российско-азербайджанском экономическом форуме, вел сессию по промышленности. Я наблюдаю эффективные результаты работы Азербайджана в этом направлении, несмотря на то, что, очевидно, с изменившейся конъюнктурой цен на энергоресурсы азербайджанская экономика, равно как и российская, находится в экономическом кризисе - падение доходов, как следствие существенное сокращение социальных расходов и девальвация национальной валюты. Есть необходимость выстраивать логистические пути - разговор идет и о "Север-юг", выстраивать отношения по использованию газопроводной системы Азербайджана для доставки природного газа по линии "Газпрома", есть также возможности реализации различных инвестиционных проектов, причем как государственного формата с использованием российских инвестиций через госбанки, так и по линии малого и среднего бизнеса, поскольку его доля в структуре ВВП Азербайджана очень высока - около 70%, что гораздо больше чем в России, где данная цифра составляет 20-30%. Уже сейчас действует порядка 600 предприятий совместного участия России и Азербайджана, что говорит о большом потенциале. Мы на базе нашего экспортного центра создаем переговорную площадку для российских и азербайджанских предпринимателей, активно развивается межрегиональное сотрудничество по линии таких регионов, как Татарстан, Архангельская область, Астраханская область, Нижегородская область, то есть регионы, находящиеся в том числе по логистическому пути "Север-юг", а также другие, которые исторически имели торговые отношения с Азербайджаном в рамках поставок продукции машиностроения, станкостроения, химической промышленности. Соответственно, в России у Азербайджана закупают продукцию сельского хозяйства, что было важно в тот момент, когда снизился объем поставок со стороны Турции в связи с конфликтом, когда был сбит российский военный самолет. Собственно, произошло замещение продукции со стороны Азербайджана.

У Азербайджана комфортные, выстроенные отношения в России с торговыми, ритейлерскими компаниями для реализации продукции азербайджанских малых и средних предприятиях на российской территории. Потенциал огромный, экономики схожи, задача - снизить нефтегазовый сектор в структуре экономик России и Азербайджана. Я считаю, что возможное проведение экономических реформ, подталкиваемые экономическим кризисом - здесь мы можем найти общие точки соприкосновения. Россия сейчас ищет пути экономического развития и слезания с так называемой нефтяной иглой. Думаю, что подобная задача стоит и перед Азербайджаном, который понимает, что будущее не за нефтегазовыми, а за обрабатывающими предприятиями, строительством, промышленностью, сферой услуг.

- Насколько взаимодействие России, Ирана и Турции могут помочь развитию региона Южного Кавказа?

- Я считаю, что мы не должны ограничиваться Россией, Ираном и Турцией. Я считаю, что в рамках больших геополитических переговоров, так называемой Большой геополитической сделки, которая сейчас упоминается в контексте выстраивания отношений между Россией и США, мы можем говорить о создании третьей мировой экономической и политической силы. Сегодня США имеет около 23% объема мирового ВВП, Китай же имеет порядка 14% ВВП и растет по 7% в год, по другим оценкам, уже практически догоняет Соединенные Штаты. Темпы роста этих экономик крайне высоки. Плюс есть еще Евросоюз, который имеет порядка 23-24% ВВП, и растет еще быстрее, однако имеет некоторую раздробленность. Россия имеет 1,7% ВВП, а если к ней еще добавить страны ЕАЭС, то будет 2,2%, а если добавить все страны постсоветского пространства, то цифра составит 3% мировой экономики, существенно уступающей Японии, имеющей 5% экономики. Наша задача - вовлекать страны Южного Кавказа, Ближнего Востока в создание "экономического кулака", а именно Иран, Турция, Азербайджан, в случае успешного урегулирования карабахского вопроса и Армения, а также двигаться южнее в сторону Индии. В перспективе 5-10 лет это может быть "экономический кулак" в 20%, который будет конкурентноспособен и станет третьей мировой силой. Он будет обладать и промышленным, и логистическим, экономическим потенциалом для того, чтобы противостоять давлению двух мировых гегемонов.

- Стоит ли проект нового экономического союза рассматривать в контексте ЕАЭС? Совпадают ли в данном случае экономические и геополитические конструкции проекта?

- Я считаю, что экономические форматы, в которых участвовала Россия на протяжении 25 лет, равно как и политические форматы урегулирования, допустим вопрос Нагорного Карабаха, к сожалению, не дали того эффекта в силу того, что Россия несколько переоценивала свое влияние на реализации этих форматов - это BRICS, АСЕАН, ШОС, Евразийский экономический союз, Таможенный союз, СНГ.

Последний, на мой взгляд, вообще не является никаким форматом, а некая реликтовая конструкция, созданная на коленке, для того, чтобы в момент распада СССР чувствовать себя единой семьей, а по большому счету таковой не является. Я считаю, что должны быть выработаны новые качественные форматы, которые позволяли бы, исходя из выстроенных новых геополитических конструкций, действовать крайне честно. Здесь очень важный вопрос: на мой взгляд, любое объединение в мире все равно не до конца является неравноправным. Оно всегда идет вокруг кого-то. Допустим в блоке НАТО или "большой семерки", либо МВФ процесс формирования идет вокруг США. Почему сегодня не действенна ООН и ее резолюции не выполняются? Во многом, благодаря этим причинам, потому что нет единой образующей силы. Нужно понимать, насколько Россия способна вести равноправный диалог с теми, с кем она раньше находилась в формате некоего административного подчинения. Способны ли республики постсоветского пространства видеть в России "старшего брата"? На мой взгляд, сегодня не готовы. Как будут строиться эти евразийские конфедеративные платформы и интеграционные процессы? Если мы найдем здоровый баланс, то процессы будут запущены. Я считаю, что Россия должна по честному относиться к себе, к тому, во что она себя превратила.

- Необходимо ли выстраивать союз на базе старых союзов, которые можно переконфигурировать - ЕАЭС, СНГ, чтобы вдохнуть в них жизнь, либо надо начинать с чистого листа?

- Я считаю, что надо начинать с чистого листа, поскольку принципы важнее формы, а принципы заложенные в эти союзы не работают. Они были заложены раньше, объективно говоря, с той самой Мюнхенской речи Владимира Путина 10 лет назад, когда Россия, так же как и Азербайджан, наполнялась сверхдоходами от нефти и чувствовала себя возможной новой геополитической силой. Очевидно, что это не так. Экономические кризисы 2008 и 2014 годов показали, что это эфемерно и зависимо от Запада, покупающих наши энергоресурсы. Поэтому принципы союза должны быть иными. Как только Россия перезапустит свои экономические уклады, которые формировались не в 90-ые годы, а во времена СССР, в 60-е годы, когда страна подсела на "нефтяную иглу", и уйдет от синергии взаимоотношений с республиками, сделает прорыв, как это сделал Китай, который воспользовался, по сути, косыгинскими реформами, позволившими сбалансировать государственную и частную экономику, тогда можно будет говорить, что Россия сможет диктовать свои условия. А сейчас она должна находиться в партнерских отношениях.

- Насколько Россия готова к подобным экономическим реформам?

- Процессы идут, но очевидно нужно понимать, есть такое выражение, "если ты не кормишь свою армию, то вскоре будешь кормить чужую". Если ты экономически слаб, то ты не влияешь на политику, а политика влияет на тебя. Сегодня на Россию и на ее экономическое состояние крайне влияет политическая ситуация в мире и отношение США и Китая в первую очередь. Иными словами Россия с зависимой от Запада экономикой и резервацией в золотовалютных резервах, и резервациях в оффшорах российских олигархов, которые не могут вернуться обратно в Россию, зависимость от покупателя ресурсов, зависимость от технологий и цены на российские товары, в том числе и энергоресурсы. Это все является большой политикой и то, как мы можем выстроить ее, будет менять наши экономические реалии. Мы даже реформы не можем провести, хотя можно было бы три года назад начать, когда дешевый рубль позволял в низко конкурентной среде с импортом заниматься эффективно развитием собственной экономики. Мы этого не сделали, топчемся на месте.