Никишина: Сотрудничество Азербайджана и РФ имеет большой потенциал для роста

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются очень хорошо, есть большой потенциал для роста сотрудничества.

Отношения между Азербайджаном и Россией развиваются очень хорошо, есть большой потенциал для роста сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина в ходе мероприятия деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город" в Баку.

Никишина отметила, что согласно последним данным товарооборот между странами составил более 2 млрд долларов, однако данные цифры будут расти.

Гендиректор АО "Российский экспортный центр" отметила, что у стран есть возможность развивать дальнейшее сотрудничество:" Мы видим взаимный интерес обеих стран", - отметила Никишина.

По ее словам, в рамках визита миссии российских компаний в Баку планируется провести более 150 деловых встреч.

"Мы настроены на системное, взаимовыгодное сотрудничество и весь наш арсенал для этого будет задействован", - резюмировала Никишина.