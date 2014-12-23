Наблюдатели: Никаких серьезных нарушений избирательного законодательства отмечено не было

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ) приняли участие в наблюдении за организацией и проведением голосования на муниципальных выборах на избирательных участках городов Гянджа, Мингечевира и Баку. Об этом сообщили Report в Бакинском филиале МИМРД МПА СНГ.

По сообщению принявших участие в мониторинге в течении первой половины дня "никаких серьезных нарушений избирательного законодательства не наблюдалось."

Выборы проводятся по 1607 муниципалитетам. На 15035 мест претендуют 37077 кандидатов. Количество выдвинутых кандидатов по линии политических партий составляет 13907, в индивидуальном порядке – 23061, по линии инициативных групп – 109. Кандидаты представляют 30 политических партий. Количество избирателей составляет 4 819 382 человека. Они голосуют на 5015 избирательных участках. На 1000 избирательных участков установлены веб-камеры (20% из общего числа участков).

Для наблюдения за выборами регистрацию прошли 55 551 местных наблюдателей. Аккредитацию для наблюдения за выборами прошли также 6 представителей Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Межпарламентской ассамблеи СНГ.