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Георгий Татуашвили: Никакая сила не сможет испортить грузино-азербайджанские отношения

"Никакая сила не сможет испортить грузино-азербайджанские отношения"

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии отношений с Грузией". 

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил журналистам глава ИВ Дманисского района Георгий Татуашвили. 

По его словам, преемник Г.Алиева, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также придает важное значение отношениям с Грузией: "Дружеские и добрососедские отношения между Азербайджаном и Грузией продолжаются испокон веков. Никакая сила не сможет испортить испытанные веками крепкие отношения".  

"Руководство Грузии уделяет особое внимание укреплению и углублению отношений с Азербайджаном", - добавил Г.Татуашвили.

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