Георгий Татуашвили: Никакая сила не сможет испортить грузино-азербайджанские отношения

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в развитии отношений с Грузией".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил журналистам глава ИВ Дманисского района Георгий Татуашвили.

По его словам, преемник Г.Алиева, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также придает важное значение отношениям с Грузией: "Дружеские и добрососедские отношения между Азербайджаном и Грузией продолжаются испокон веков. Никакая сила не сможет испортить испытанные веками крепкие отношения".

"Руководство Грузии уделяет особое внимание укреплению и углублению отношений с Азербайджаном", - добавил Г.Татуашвили.