О нас

Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с ОЭС в борьбе с климатическими изменениями

Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с ОЭС в борьбе с климатическими изменениями Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве со странами ОЭС в борьбе с климатическими изменениями
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 15:36
Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с ОЭС в борьбе с климатическими изменениями

Нигерия выразила готовность к тесному сотрудничеству со странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в борьбе с климатическими изменениями.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр бюджета и экономического планирования Нигерии Абубакар Атику Багуду, почетный гость 17-го саммита ОЭС.

"На конференции COP29 в Баку мировое сообщество признало: изменение климата — это уже не отдаленная угроза, а реальная и осязаемая опасность. Разрушительные засухи, наводнения, опустынивание и аномальная жара — наглядные свидетельства климатического кризиса. Его последствия уже сейчас ощутимы для Африки: ухудшение продовольственной безопасности, вынужденные миграции и экономические потрясения становятся новой реальностью. В условиях, когда устойчивость к изменению климата — не просто цель, а необходимость, Нигерия, как самая густонаселенная страна Африки и экономические ворота в Западную Африку, заявляет о своей готовности к тесному и равноправному сотрудничеству со всеми странами-членами. Мы стремимся интегрировать меры по адаптации, смягчению последствий климатических изменений и “зеленой” индустриализации во все сферы партнерства", — подчеркнул он.

По его словам, Нигерия уже предприняла целенаправленные и осознанные шаги по решению климатических проблем. Сейчас завершается реализация национальной программы развития на 2021–2025 годы, и параллельно продолжается работа над разработкой эффективного плана на период 2026–2030 годов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nigeriya iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə ECO ilə sıx əməkdaşlıqda maraqlıdır

Другие новости из категории

В Ханкенди завершился 17-й саммит ОЭС
В Ханкенди завершился 17-й саммит ОЭС
4 июля 2025 г. 16:13
Генсек ОЭС поблагодарил Ильхама Алиева за тесное участие в историческом саммите в Ханкенди
Генсек ОЭС поблагодарил Ильхама Алиева за тесное участие в историческом саммите в Ханкенди
4 июля 2025 г. 16:05
Посол: Участие Шахбаза Шарифа в саммите ОЭС в Ханкенди демонстрирует близость с Азербайджаном
Посол: Участие Шахбаза Шарифа в саммите ОЭС в Ханкенди демонстрирует близость с Азербайджаном
4 июля 2025 г. 15:55
Эрсин Татар: Восстановление Карабаха в кратчайшие сроки вызывает гордость у Северного Кипра
Эрсин Татар: Восстановление Карабаха в кратчайшие сроки вызывает гордость у Северного Кипра
4 июля 2025 г. 15:44
Узбекистан призвал к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства
Узбекистан призвал к практической реализации инициативы по созданию Цифрового транспортного и таможенного ведомства
4 июля 2025 г. 15:40
Вице-премьер Туркменистана: ОЭС имеет большой потенциал для укрепления сотрудничества в энергетике
Вице-премьер Туркменистана: ОЭС имеет большой потенциал для укрепления сотрудничества в энергетике
4 июля 2025 г. 15:38
Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром
Эрдоган призвал страны-члены ОЭС расширить связи с Северным Кипром
4 июля 2025 г. 15:18
Казахстан хочет предложить Актау в качестве туристической столицы ОЭС-2030
Казахстан хочет предложить Актау в качестве туристической столицы ОЭС-2030
4 июля 2025 г. 14:58
Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию
Бектенов: Проведение 17-го саммита ОЭС в Ханкенди символизирует стремление Азербайджана к мирному развитию
4 июля 2025 г. 14:53
Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира
Эрдоган: Искренне верю, что Ханкенди станет символом мира
4 июля 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi