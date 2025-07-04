Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с ОЭС в борьбе с климатическими изменениями

Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве со странами ОЭС в борьбе с климатическими изменениями

Нигерия выразила готовность к тесному сотрудничеству со странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в борьбе с климатическими изменениями.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил министр бюджета и экономического планирования Нигерии Абубакар Атику Багуду, почетный гость 17-го саммита ОЭС.

"На конференции COP29 в Баку мировое сообщество признало: изменение климата — это уже не отдаленная угроза, а реальная и осязаемая опасность. Разрушительные засухи, наводнения, опустынивание и аномальная жара — наглядные свидетельства климатического кризиса. Его последствия уже сейчас ощутимы для Африки: ухудшение продовольственной безопасности, вынужденные миграции и экономические потрясения становятся новой реальностью. В условиях, когда устойчивость к изменению климата — не просто цель, а необходимость, Нигерия, как самая густонаселенная страна Африки и экономические ворота в Западную Африку, заявляет о своей готовности к тесному и равноправному сотрудничеству со всеми странами-членами. Мы стремимся интегрировать меры по адаптации, смягчению последствий климатических изменений и “зеленой” индустриализации во все сферы партнерства", — подчеркнул он.

По его словам, Нигерия уже предприняла целенаправленные и осознанные шаги по решению климатических проблем. Сейчас завершается реализация национальной программы развития на 2021–2025 годы, и параллельно продолжается работа над разработкой эффективного плана на период 2026–2030 годов.