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    Нидерланды внесли свои предложения для укрепления связей между ЕС и Азербайджаном

    Посол выразил надежду, что на следующем саммите Восточного Партнерства эти предложения будут рассмотрены и приняты

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Нидерланды внесли свои предложения для еще большего укрепления связей между ЕС и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге  заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

    Он выразил надежду, что на следующем саммите Восточного Партнерства в ноябре в Брюсселе эти предложения будут рассмотрены и приняты.

    Посол также заявил, что Нидерланды приветствуют начало переговоров между ЕС и Азербайджаном, отметив, что Нидерланды внесли свой вклад в предоставлении мандата на начало переговоров.

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