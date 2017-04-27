Нидерланды внесли свои предложения для укрепления связей между ЕС и Азербайджаном

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Нидерланды внесли свои предложения для еще большего укрепления связей между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

Он выразил надежду, что на следующем саммите Восточного Партнерства в ноябре в Брюсселе эти предложения будут рассмотрены и приняты.

Посол также заявил, что Нидерланды приветствуют начало переговоров между ЕС и Азербайджаном, отметив, что Нидерланды внесли свой вклад в предоставлении мандата на начало переговоров.