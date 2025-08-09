МИД: Нидерланды приветствуют исторический прорыв в отношениях между Азербайджаном и Арменией

О нас

9 августа 2025 г. 02:09
Нидерланды приветствуют исторический прорыв в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп написал на своей странице в соцсети Х.

"Приветствую сегодняшние договоренности между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - исторический прорыв в Овальном кабинете. Приветствую обе страны и президента США Дональда Трампа за то, что они добились прогресса. Несмотря на ряд проблем, мирный договор находится в пределах досягаемости. Сейчас решающее значение имеет скорое осуществление согласованных шагов. Нормализация армяно-азербайджанских отношений необходима для прочного мира, региональной стабильности и процветания. Нидерланды остаются решительным сторонником этого процесса", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

