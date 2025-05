Нидерланды поздравили Азербайджан по случаю Дня независимости

Посольство Нидерландов в Баку поделилось публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"С Днем независимости! В этот особенный день посольство Королевства Нидерландов выражает свои сердечные поздравления народу Азербайджана", - говорится в сообщении.