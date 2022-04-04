Посол: Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером

Азербайджан заинтересован в развитии и диверсификации своей экономики, а Нидерланды обладают необходимым опытом и инструментами для содействия этому вопросу.

Азербайджан заинтересован в развитии и диверсификации своей экономики, а Нидерланды обладают необходимым опытом и инструментами для содействия этому вопросу.

Как передает Report со ссылкой на DIPLOMAT, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Нидерландах Фикрета Ахундова, посвященной 30-летию установления дипотношений между странами.

"Азербайджан широко использовал знания и опыт голландских специалистов в сельском хозяйстве, а также в управлении водными ресурсами....Вопросы охраны окружающей среды и зеленой энергетики также являются одним из основных аспектов сотрудничества, поскольку в соответствии с указом Президента Азербайджана в 2016 году были определены приоритеты и дорожная карта ненефтяного сектора. Эти сферы привлекательны для развития двусторонних экономических отношений. В качестве примера стоит отметить, что голландские компании работают в сфере логистики в Баку, в крупнейшем морском порту Южного Кавказа - Бакинском Международном Морском Торговом порту (Порт Баку). Планирование, проектирование и строительство Порта Баку также принадлежат голландским компаниям", - говорится в статье.

Он отметил, что в разгар пандемии, в 2020 году внешняя торговля между двумя странами достигла 104 миллионов долларов, что является доказательством заинтересованности и высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами. Так, по словам посла, сегодня в Азербайджане работают 50 голландских компаний в различных областях.

Посол также подчеркнул сотрудничество между Университетом ADA и Маастрихтской школой менеджмента в рамках совместной магистерской программы. В целом, Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером как в двусторонней, так и в многосторонней сфере, добавил дипломат.