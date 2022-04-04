О нас
Аудио новости

Посол: Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером

Посол: Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером Азербайджан заинтересован в развитии и диверсификации своей экономики, а Нидерланды обладают необходимым опытом и инструментами для содействия этому вопросу.
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 17:07
Посол: Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером

Азербайджан заинтересован в развитии и диверсификации своей экономики, а Нидерланды обладают необходимым опытом и инструментами для содействия этому вопросу.

Как передает Report со ссылкой на DIPLOMAT, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Нидерландах Фикрета Ахундова, посвященной 30-летию установления дипотношений между странами.

"Азербайджан широко использовал знания и опыт голландских специалистов в сельском хозяйстве, а также в управлении водными ресурсами....Вопросы охраны окружающей среды и зеленой энергетики также являются одним из основных аспектов сотрудничества, поскольку в соответствии с указом Президента Азербайджана в 2016 году были определены приоритеты и дорожная карта ненефтяного сектора. Эти сферы привлекательны для развития двусторонних экономических отношений. В качестве примера стоит отметить, что голландские компании работают в сфере логистики в Баку, в крупнейшем морском порту Южного Кавказа - Бакинском Международном Морском Торговом порту (Порт Баку). Планирование, проектирование и строительство Порта Баку также принадлежат голландским компаниям", - говорится в статье.

Он отметил, что в разгар пандемии, в 2020 году внешняя торговля между двумя странами достигла 104 миллионов долларов, что является доказательством заинтересованности и высокого уровня сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами. Так, по словам посла, сегодня в Азербайджане работают 50 голландских компаний в различных областях.

Посол также подчеркнул сотрудничество между Университетом ADA и Маастрихтской школой менеджмента в рамках совместной магистерской программы. В целом, Азербайджан считает Нидерланды союзником и надежным партнером как в двусторонней, так и в многосторонней сфере, добавил дипломат.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan considers Netherlands ally, reliable partner

Экслюзивные новости

Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
Гюнай Эфендиева: Шуша очень долго этого ждала
1 апреля 2022 г. 14:07
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
Институт наследия Маршалла отправит в Азербайджан еще 5 собак-миноискателей
1 апреля 2022 г. 13:44
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
Сажат Карим: Наблюдается большой прогресс в восстановлении освобожденных территорий
31 марта 2022 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi