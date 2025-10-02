Нидерланды и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в торговле и логистике
- 02 октября, 2025
- 19:13
Премьер-министр Королевства Нидерландов Дик Схоф сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене обсудил возможности расширения сотрудничества в сферах торговли, логистики и морских перевозок.
Как передает Report, об этом Схоф сообщил в соцсети "X".
"На сегодняшней встрече Европейского политического сообщества в Копенгагене я разговаривал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мной было отмечено то, как высоко я ценю отношения между нашими странами и достигнутый прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как торговля, логистика и морские перевозки", - написал он.
