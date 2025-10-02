Нидерланды и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в торговле и логистике

Премьер-министр Королевства Нидерландов Дик Схоф сообщил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене обсудил возможности расширения сотрудничества в сферах торговли, логистики и морских перевозок.

Как передает Report, об этом Схоф сообщил в соцсети "X".

"На сегодняшней встрече Европейского политического сообщества в Копенгагене я разговаривал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мной было отмечено то, как высоко я ценю отношения между нашими странами и достигнутый прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Мы обсудили возможности расширения сотрудничества в таких сферах, как торговля, логистика и морские перевозки", - написал он.