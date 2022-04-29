Президент: Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах

Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".
"Это показатель независимости азербайджанской внешней политики, которая основывается на наших интересах и на максимальном уровне достижений. В нашем регионе нужно думать о безопасности и сотрудничестве, как интегральной части нашего настоящего и будущего", -заявил глава государства, добавив, что без безопасности не будет сотрудничества и не будет экономического развития.