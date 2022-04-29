Президент: Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах

Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах.

Независимый характер внешней политики Азербайджана основывается на национальных интересах.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

"Это показатель независимости азербайджанской внешней политики, которая основывается на наших интересах и на максимальном уровне достижений. В нашем регионе нужно думать о безопасности и сотрудничестве, как интегральной части нашего настоящего и будущего", -заявил глава государства, добавив, что без безопасности не будет сотрудничества и не будет экономического развития.