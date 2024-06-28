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"Независимый фронт освобождения Полинезии" выразил благодарность Азербайджану за поддержку

"Независимый фронт освобождения Полинезии" выразил благодарность Азербайджану за поддержку Представители политической партии "Независимый фронт освобождения Полинезии" (Tavini Huiraatira) выразили благодарность за теплый прием в столице Азербайджана, Баку.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 11:22
Независимый фронт освобождения Полинезии выразил благодарность Азербайджану за поддержку

Руководство партии "Независимый фронт освобождения Полинезии" (Tavini Huiraatira), борющейся за суверенитет этих островов, являющихся заморскими территориями Франции, выразило благодарность за поддержку со стороны Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в письмах, направленных в адрес официальных лиц и организаций Азербайджана со стороны генерального секретаря партии Виктора Маамаатуаихутапу.

Письма благодарности направлены первому заместителю председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, исполнительным директорам Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмеду Исмаилову, Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббасу Аббасову, Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифу Абдуллаеву, а также руководству Бакинского международного центра мультикультурализма, Агентства государственной поддержки неправительственных организаций, Национального онкологического центра и ректору государственной академии физической культуры и спорта.

В письме отмечается значимость визита в Азербайджан представителей политической партии "Независимый фронт освобождения Полинезии", организованного Бакинской инициативной группой с 29 мая по 2 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPolineziya partiyasının rəhbərliyi Azərbaycana göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib
Версия на английском языке Polynesian freedom fighters thank Azerbaijan for support

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