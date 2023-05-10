"Независимая газета": Роль основателя современного Азербайджана выходит за рамки страны

Административную карьеру Гейдара Алиева почти всегда сопровождала колоссальная ответственность, которая по большому счету и определила политический масштаб оставленного им наследия.

Карьеру Гейдара Алиева почти всегда сопровождала колоссальная ответственность, которая по большому счету и определила политический масштаб оставленного им наследия.

Как передает Report, об этом говорится в статье "Независимой газеты" об общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве.

"Управленческую формулу отца-основателя современного Азербайджана часто называют закономерным ответом на те вызовы, которые создавала отчетливо обозначившаяся на закате советской эпохи необходимость системной модернизации. Но вызовы качественно усложнялись, а административную карьеру Алиева почти всегда сопровождала колоссальная ответственность, которая по большому счету и определила политический масштаб оставленного им наследия",- говорится в статье.

Также упоминается, что масштаб совершенных Алиевым преобразований в Азербайджане естественным образом привел к наращиванию его аппаратного веса на уровне Советского Союза.

Как вспоминает участвовавший в строительстве БАМа помощник президента России Игорь Левитин, больше всего масштабы исторического наследия Гейдара Алиева характеризует доверенное ему в то время кураторство над гигантским транспортным проектом континентального значения – строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ), железнодорожного коридора, призванного соединить транспортные узлы евразийского пространства с Тихим океаном.