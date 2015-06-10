"Независимая газета": Азербайджан смог занять прочное место на политической и экономической карте мира

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан, который 12-28 июня примет у себя I Европейские игры, активно превращается в государство с развитой экономикой и уже смог занять свое прочное место на политической и экономической карте мира".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в издании "Независимая газета".

В статье отмечается, что на сегодняшний день у республики есть прекрасная подушка безопасности – запасы углеводородов, которые здесь промышленным способом начали добывать больше века назад, в 1847 году, раньше, чем в США.

"Но власти Азербайджана предпочитают вкладывать получаемые от имеющихся природных ресурсов средства в развитие инфраструктуры и ненефтяных отраслей экономики", - отмечает автор статьи.

"Последние 10 лет, с 2005 по 2015 год, - это период расцвета нефтегазовой промышленности Азербайджана. Сегодня наша нефть поставляется по всему миру, в более чем 30 стран - в Юго-Восточную Азию, Европу, Южную и Северную Америку, Израиль, Италию и Испанию, наряду с ускоренным ростом добычи газа и созданием "Южного газового коридора", это наше серьезное достижение", - заявил заместитель вице-президента SOCAR (Государственной нефтяной компании Азербайджана) Виталий Бейлербейов.

В статье также отмечается большой газовый потенциал страны.

"Европа и США однозначно поддерживают все проекты, реализуемые в Азербайджане, и наша страна рассматривается как источник, так и новый маршрут поставок энергоресурсов на мировой рынок, в частности, в европейские страны", - заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.