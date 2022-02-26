News.ru: Одна ночь и 30 лет: трагедия в Ходжалы остается раной азербайджанцев

Российский новостной портал News.ru опубликовал статью, посвященную 30-й годовщине Ходжалинской трагедии.

Российский новостной портал News.ru опубликовал статью , посвященную 30-й годовщине Ходжалинской трагедии.

В связи с этим портал также сделал публикацию в своем телеграм-канале .

Report представляет текст статьи:

Ровно 30 лет назад армянские вооруженные формирования заняли карабахское селение Ходжалы и устроили резню, убивая азербайджанских жителей.

Дюрданя Агаева давно привыкла ко вниманию к ней со стороны журналистов. Ей не нужно объяснять, как строится кадр, выставляется свет, делаются дубли. Для телеоператоров работать с такой героиней — одно удовольствие. Такую популярность у журналистов ныне 50-летняя женщина приобрела по причине, которой лучше бы не было. Она — одна из тех, кто пережил трагедию в посёлке Ходжалы в феврале 1992 года, и потому является непосредственной свидетельницей событий, когда от рук армянских боевиков погибло 613 ее земляков, а сама она вместе с младшим братом Эльшадом провела восемь дней в плену в местечке Гара Гая у бывших соседей, внезапно сделавшихся врагами.

Несколько лет назад Агаева даже написала и издала книгу о тех событиях, которые, по ее словам, навсегда остановили ее жизнь. Книга так бесхитростно и называется: "Восемь дней в армянском плену" (переведена в том числе на русский язык).

"Я до их пор помню это так, как будто это было вчера. Как армяне прямо у меня на глазах убили беременную женщину, нас с братом ранили. Я тех пор ощущаю себя живым мертвецом, я словно умерла тогда, в ту страшную ночь", — рассказывает Агаева.

К памятнику жертвам Ходжалинской трагедии Агаева приносит цветы — четыре красные гвоздики — каждый год. Здесь уже целая гора таких же цветов, похожих на капли крови. Ведь этот памятник в Баку — центр притяжения для более чем 1200 ходжалинцев, после событий 30-летней давности рассеявшихся по всему Азербайджану.

"Эти восемь дней стали для меня восемью годами. Там я прожила жизнь равную 80 годам. Я увидела 8 дней тюрьмы и будто бы вернулась с того света. Каждый день меня, раненую молодую девушку, они били, унижали и даже, когда я потеряла сознание, они подумали, что я умерла, и выбросили меня в мусор. Только потом я пришла в себя. Как признавались потом сами армяне, остаться в живых при таком избиении было каким-то чудом",— рассказывает она.

За три десятилетия все беженцы уже прочно осели на новых местах, и, как рассказывает один из них, Валех Гусейнов, вряд ли когда-нибудь они вернутся в Ходжалы, чтобы жить там. Кто-то глубоко пустил корни в других городах Азербайджана, там родились дети и уже и внуки. Но воспоминания о малой родине для всех их них одинаково травматичные.

"Каждый день я вспоминаю про Ходжалы, и февраль в этом смысле самый тяжелый месяц для нас. Никто, наверное, из нас в этом месяце не улыбается и не смеется. Все наши разговоры так или иначе крутятся вокруг тех событий. Поэтому наши дети знают о том, что случилось, не из истории, а из разговоров в своих семьях. Ходжалы для нас не музей, а наша земля", — говорит он.

Лично он сам готов вернуться в Ходжалы, как только появится такая возможность. "Без Ходжалы нет Карабаха", — несколько раз повторяет Гусейнов.

Как сказал NEWS.ru уроженец и бывший глава Ходжалинского сельсовета Эльман Мамедов, ныне депутат Меджлиса, трагедию 1992 года воспринимают как личное горе не только те, кто как она сам, потерял там родных людей, но и молодежь, родившаяся уже после тех событий.

"Это невозможно забыть или воспринимать просто как главу из учебника истории. Я через 20 дней нашел в лесу тела своей матери и двух бабушек, как это можно забыть? Это третий геноцид в Ходжалы, который испытали его жители. Первый был в 1905 году, второй в 1918-м. Мы с армянами — соседи навсегда и любую вражду надо заканчивать. Точно так же, как во Второй мировой войне погибли миллионы, но немцы и русские ведь сегодня не враждуют", — говорит он.

Сегодня (и, вероятно, навсегда) бывшие жители Ходжалы представляют собой скорее виртуальное, чем реальное сообщество, связанное общим прошлым.

Несмотря на это, все бывшие ходжалинцы имеют реального представителя в Меджлисе (парламенте) страны — Турала Генджалиева. Это, наверное, самый необычный депутат в парламенте, у которого есть избиратели, но нет избирательного округа, где они могли бы общаться, поскольку город Ханкенди находится сейчас под контролем российских миротворцев.

Депутат подчеркивает, что для него не имеет никакого значения национальность своих избирателей — он в равной степени пытается помогать и азербайджанцам, и армянам.

"Они все для меня — граждане Азербайджанского государства. И я верю в то, что когда миссия российского миротворческого контингента завершится, мы с армянами снова будем жить вместе в мире и благополучии", — надеется он.

Депутат не отрицает, что это очень сложный вопрос в первую очередь на человеческом уровне — как вернувшиеся в родные края беженцы будут смотреть в глаза тем, кто сам (или их предки) выгнал их оттуда, и у некоторых из которых на руках кровь их родствеников.

"Мы требуем, чтобы виновные в геноциде мирного населения понесли ответственность. Но мы знаем, что в основном эта вина за военные преступления лежит на тогдашних руководителях Армении Саркисяне и Кочаряне, и на тех, кто возглавлял бандформирования в Карабахе. К обычным же людям мы относимся как к своим согражданам и им нечего опасаться какой-то мести. Мы можем сосуществовать в мире", — утверждает Генджалиев.

Сообщество бывших ходжалинцев, которое возглавляет Генджалиев, сам родом из этих мест (из Шуши), называется "Возвращение в Карабах". Прощаясь, его избиратели и бывшие земляки нередко произносят "До встречи в Карабахе" — подобно тому, как две тысячи лет евреи по всему миру говорили "До встречи в Иерусалиме".

"Наша задача — готовить людей к большому возвращению в Карабах. Ведь помимо Ходжалы, в Азербайджане за время Карабахской войны оказалось более миллиона вынужденных переселенцев и беженцев. Мы учим наших детей истории, но не учим их ненависти. Война закончилась, справедливость восторжествовала, и в Карабахе нет места ненависти", — напоминает депутат.

Коренная жительница Баку с греческим именем Эллада подтвердила NEWS.ru, что такие аналогии в самом деле возникают. Эллада имеет также израильское гражданство, будучи этнической еврейкой, и для нее трагедия в Ходжалы чем-то напоминает Холокост, трагедию европейского еврейства в годы Второй мировой войны.

"Я как еврейка знаю, что такое геноцид. Для меня это было очень страшно. Это осталась очень глубокая рана для обоих моих народов, еврейского и азербайджанского. У нас в классе в Баку было больше армян, чем азербайджанцев, и никогда никаких конфликтов между нами не было. Главное, чтобы это не повторилось, и чтобы отношения построились заново", — говорит она.

Такие аналогии — не такая уж сильно вольная трактовка отстоящих друг от друга на 70 лет трагических событий мировой истории, подтверждает проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

"Вся Европа тогда следила в первую очередь за Балканами, и очень мало внимания уделялось Кавказу. Мировое сообщество очень мало внимания уделяло карабахскому конфликту, что и дало возможность безнаказанно проводить там этнические чистки, причем еще с 1988 года, когда азербайджанцев выгнали из Армении. Западная пресса вообще очень мало знала о Карабахе, мы жили в информационной блокаде, пока не началась полномасштабная война. Я знаю, что многие армяне сами были в шоке, когда позднее узнали про то, что произошло в Ходжалы", — говорит он.

Ходжалинская трагедия стала водоразделом для азербайджанского общества, продолжает Исмаилзаде. До 25 февраля 1992 года многие азербайджанские наблюдатели считали, что карабахские события — это какой-то конфликт элит, который не затрагивает жизнь обычных граждан. Кадры убитых мирных жителей, появившиеся затем, стали поэтому психологическим шоком для жителей республики.

"После той ночи мы поняли, что это не конфликт между политиками где-то в Москве или Ереване, что существует реальная ненависть между двумя народами, и это может вылиться в крупномасштабный региональный конфликт. Ведь людям даже не дали возможности покинуть Ходжалы, это было сделано нарочно, чтобы запугать азербайджанцев", — говорит он.

Проректор ADA подчеркивает, что мировое сообщество долго не решалось признать события в Ходжалы геноцидом, потому что 614 человек выглядело слишком маленькой цифрой на фоне других этнических конфликтов, происходивших в то время. Но поскольку это преступление было спланировано заранее, оно подпадает под категорию геноцида и для тех, кто устроил резню, не должно быть срока давности точно так же, как его нет для нацистских военных преступников.

"Для виновных в Холокосте и в этнических чистках в Югославии международное сообщество создало трибуналы, соответственно в Нюренберге и Гааге. По карабахскому же вопросу большие державы, ООН, ОБСЕ не пришли к такому же консенсусу и виновные остаются безнаказанными, но мы будем продолжать настаивать на организации такого трибунала", — сожалеет он.

При этом Исмаилзаде подчеркивает, что это никак не означает, что азербайджанцы не готовы жить в мире с армянами. Он подтверждает слова Турала Генджалиева о том, что проживающие в Карабахе армяне — такие же полноправные граждане Азербайджана, и надо придумывать, как вовлекать их в государственное строительство после того, как над этими территориями будет восстановлена юрисдикция Азербайджана.

"Мы должны перевернуть эту страницу, наладить диалог и взаимопонимании. Будущее Кавказа вообще — в открытии границ, налаживании коммуникаций. Мы с Арменией должны совместно восстанавливать наш регион. Но я сам вижу, что со стороны армян такой готовности пока нет, поскольку Армения сама не отошла еще от шока проигранной войны, а армянская диаспора очень раликализирована и воспринимает любые шаги на примирение с Азербайджаном как предательство", — считает проректор.

Молодой бакинец Фарид согласен с тем, что для его поколения, которое не застало эту трагедию, Ходжалинский геноцид тем не менее является частью их личного опыта все равно.

"Это для меня, во всяком случае, не история, а личные переживания и утраты, хотя у меня никто из родственников там не пострадал. Но ты понимаешь все равно, через какой ужас прошли жители, пережившие ту трагедию", — говорит он.

Тем не менее, Фарид тоже считает, что нельзя ставить знак равенства между вечной памятью жертв Ходжалинской трагедии и продолжением вражды между двумя соседними народами.

"Я учился в России, и у меня были однокурсники — армяне. И мы, конечно, обсуждали в том числе и самые черные моменты отношений наших стран. Но всегда это было похоже на исторические дискуссии, дипломатично, без перехода на личности. Поэтому я думаю, что в конечном итоге наши отношения наладятся", — надеется он.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы были убиты 613 человек, 487 человек стали калеками, о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. Еще 1275 мирных жителей оставались в плену до тех пор, пока усилиями Аллахверди Багирова они не были освобождены.

После тех событий Ходжалы оказался под контролем армянских сил, был переименован в Иванян. Согласно оценке на 2012 год, в Ходжалы проживало 1273 человек — все армяне. А те, кто был ответственен за жестокое нападение на город, так и не были осуждены и не понесли наказания, хотя некоторые участники штурма и были объявлены Баку в розыск.

Отметим, что в публикации в телеграм-канале говорится о том, что "события в Ходжалы в 1992 году стали одной из самых кровавых историй конфликта в Нагорном Карабахе".

"613 мирных жителей было убито при попытке выйти из города, который в тот момент штурмовали армянские вооруженные формирования. Официальный Баку называет эти события геноцидом. Такой же точки зрения придерживаются и профильные комитеты парламентов десятка стран и даже 20 штатов США.