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News.ru: Гейдар Алиев модернизировал промышленность и сельское хозяйство страны

News.ru: Гейдар Алиев модернизировал промышленность и сельское хозяйство страны Фундамент сегодняшних отношений между Азербайджаном и Россией был успешно заложен общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 13:31

10 мая 2023 года Азербайджан отмечает столетие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Политик модернизировал промышленность и сельское хозяйство страны, дал новый виток развитию национальной культуры и принял ряд судьбоносных для государства решений.

Как передает Report, команда News.ru. пообщалась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, бывшим бакинцем, режиссером Юлием Гусманом и экс-водителем общенационального лидера Владимиром Тупицыным, а также собрала воспоминания о нем современников Гейдара Алиева.

"У президента Путина с Гейдаром Алиевым были очень теплые отношения. Он действительно очень уважал Алиева и они неоднократно общались. Президент ценил его точку зрения, его политическую мудрость. Тогда и были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает и с Ильхамом Гейдаровичем",- сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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