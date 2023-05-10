News.ru: Гейдар Алиев модернизировал промышленность и сельское хозяйство страны

10 мая 2023 года Азербайджан отмечает столетие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Политик модернизировал промышленность и сельское хозяйство страны, дал новый виток развитию национальной культуры и принял ряд судьбоносных для государства решений.
Как передает Report, команда
"У президента Путина с Гейдаром Алиевым были очень теплые отношения. Он действительно очень уважал Алиева и они неоднократно общались. Президент ценил его точку зрения, его политическую мудрость. Тогда и были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает и с Ильхамом Гейдаровичем",- сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.