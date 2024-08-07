NEWS.ru: Армения - новый плацдарм НАТО? США поджигают Южный Кавказ, что ждет Россию

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил 6 августа во время визита в Азербайджан, что Запад пытается вмешиваться в дела Южного Кавказа, ставя под угрозу безопасность региона.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил 6 августа во время визита в Азербайджан, что Запад пытается вмешиваться в дела Южного Кавказа, ставя под угрозу безопасность региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале российского портала NEWS.ru .

Накануне стало известно: Ереван бойкотирует учения ОДКБ, зато пару недель назад США провели маневры Eagle Partner 2024 на территории Армении. Военные аналитики предупреждают, что эта республика рискует превратиться в плацдарм НАТО, угрожающий России с юга.

Что сказал Шойгу о вмешательстве Запада

Шойгу во вторник посетил Баку, где его принимали президент Азербайджана Ильхам Алиев и секретарь Совета безопасности Рамиль Усубов. "Обсуждался самый широкий круг вопросов, - рассказал Шойгу после встречи. - Это, конечно, в первую очередь безопасность на Южном Кавказе. Это мирное соглашение с Арменией, 10-я редакция которого передана Еревану. Это, конечно, очень активные попытки Запада вмешаться в этот процесс".

Также стороны затронули тему транспортных проектов, в частности коридор "Север - Юг", добавил Шойгу. "И конечно, идея Ильхама Гейдаровича Алиева о переговорах в формате "3+3". Он нами поддерживается, и мы обсудили и эту тему. И конечно, это надо продолжать - тем более что формула "3+3" годна не только для данного конкретного случая, но и, конечно, на перспективу по стабилизации обстановки здесь, в целом на Южном Кавказе", - сказал секретарь Совбеза России.

Учения ОДКБ опять состоятся без армянских силовиков

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу, позднее названного "3+3", четыре года назад выступили Азербайджан и Турция. Россия и Иран приветствовали идею.

Армения поначалу также присоединилась к инициативе. Однако сейчас Ереван постепенно выходит из любых проектов, объединявших его с Москвой. Так, в понедельник секретариат Организации Договора о коллективной безопасности объявил, что Армения отказалась от участия в командно-штабных учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024". Они намечены на 3-15 сентября в Кыргызстане.

Также в понедельник выяснилось, что Армения пропустит и другие учения ОДКБ - "Кобальт-2024", которые должны пройти под эгидой Росгвардии 14-16 августа в Новосибирске. Там силовики из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии планируют четко наладить совместные действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также освобождению заложников.

Армения игнорирует ОДКБ весь последний год - например, она пропустила маневры в Беларуси прошлым летом. Чуть ранее Ереван запретил союзникам провести учения на своей территории, хотя была его очередь принимать их.

При этом Армения уже второй год проводит вместе с США маневры Eagle Partner, приглашая для этого американских военных. В учениях, состоявшихся 15–24 июля, на этот раз были задействованы бойцы миротворческой бригады армянских ВС, а также гости из Сухопутных войск США и Национальной гвардии штата Канзас.

Как Ереван переориентировался на Запад

Премьер Армении Никол Пашинян с начала этого года критикует ОДКБ. В феврале он объявил о заморозке членства страны в этой организации, а позднее Ереван прекратил платить взносы в ее бюджет. Пашинян даже назвал ОДКБ "союзом-пузырем", члены которого вместе с Азербайджаном якобы "планировали войну" против армян. Наконец, в июне, выступая в парламенте, он прямо пообещал вывести республику из ОДКБ, но не сразу, а когда сочтет нужным.

Прямо критикует Пашинян и Россию - в прошлом году он, к примеру, назвал "стратегической ошибкой" зависимость своей республики от Москвы. Одновременно он начал быстро сближаться с Западом, в том числе и в военной сфере.

Как Армения будет сворачивать военное сотрудничество с РФ

США и Франция наиболее активно и последовательно предоставляют Армении услуги оборонного характера, втягивая Ереван в орбиту своего влияния, заявил NEWS.ru генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко. Он назвал обвинения Еревана в адрес ОДКБ "мейнстримом".

"Пашинян подписал с ЕС и США дорожную карту по интеграции в западную систему безопасности. Заморозка членства в ОДКБ - только часть обязательств Армении. Далее наверняка последует и вывод российских пограничников, и закрытие российской военной базы в Гюмри, там взамен разместится либо французский, либо американский военный контингент. Кроме того, есть планы открыть в Армении центр электронной разведки Агентства национальной безопасности США. В Эребуни может появиться американская военно-воздушная база. Активно развивается сотрудничество по линии спецслужб с ЦРУ и французской внешней разведкой", - перечислил Коротченко.

По его словам, Армения совершенно четко обозначила смену своей ориентации на Запад и теперь вопрос лишь в том, как скоро она официально расстанется с ОДКБ.

За чей счет Армения наращивает военную мощь

В начале лета Армения подписала с Францией контракт на закупку самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Такие гаубицы, оснащенные 155-миллиметровой пушкой и способные бить на 40 км, Париж также поставляет на Украину. В феврале министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню заявил о готовности передать Еревану еще и ракеты противовоздушной обороны "малой, средней и иной дальности".

Оружие, которое Армения сейчас получает от Парижа, ограничивается бронетранспортерами Bastion, зенитно-ракетными комплексами Mistral и приборами ночного видения, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Однако, по его словам, это вооружение имеет свои нюансы.

"Широко разрекламированные ракеты Mistral слишком массивны для использования в горной местности, для их запуска нужна особая установка. Они не идут ни в какое сравнение по мобильности с российскими ПЗРК "Игла", из которых стрелять можно прямо с плеча. А тот же Bastion легко прошивается насквозь даже из стрелкового оружия", - пояснил Журавлев.

Однако в Ереване считают, что одного лишь французского вооружения не хватит. Власти республики уже подписали военную программу с Великобританией - на два года вперед, а также быстро развивают торговлю оружием с Индией. В марте секретарь Совбеза Армен Григорян объявил, что доля России в военно-техническом сотрудничестве Армении упала с 96% до 10%.

Как Армения переводит свою армию на западные стандарты

В начале августа Минобороны республики сообщило, что получает от Вашингтона консультационную помощь, чтобы реформировать войска и перейти на стандарты НАТО. Вероятно, для этого военное ведомство нанимает гражданского консультанта из-за океана. Sputnik Армения пишет, что "финансировать эту ставку будет именно Госдеп». Информацию подтвердила и заместитель госсекретаря США Узра Зея, посетившая недавно Ереван. Она назвала это "историческим фактом в переходе на новый - стратегический этап партнерства в армяно-американских отношениях".

Однако оторвать армянскую армию от влияния России - непростая задача, считают военные эксперты. Войска Армении состоят из 44 800 военных, а с учетом резервистов - 210 000 человек. Из российского вооружения в ее арсенале есть, к примеру, зенитно-ракетные комплексы С-300, тяжелые огнеметные системы "Буратино", российские самолеты "Сухой" и МиГ, вертолеты боевого двойного назначения Ми-8 и системы ПВО, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. "Также у них есть наши "Искандеры" в экспортной версии. Эта версия летает только на 250 километров", - сообщил он.

Что грозит интересам России в Закавказье

Как пишет Telegram-канал "Рыбарь", для армянского правительства и его «кураторов важен медиаэффект" от новости об отказе участвовать в учениях ОДКБ. По мнению авторов, в США не скрывают целей своей политики в Армении и напрямую говорят о разрыве с Россией. "Для этого американцы, как и сами армянские власти, перекладывают на РФ ответственность за поражение Армении в войне с Азербайджаном", - пишет Telegram-канал.

Помощник госсекретаря Джеймс О’Брайен, который также недавно посетил Ереван, пообещал Пашиняну экономическую помощь, которая позволит скорее отказаться от сотрудничества с Россией.

Запад создает у Армении иллюзию безопасности, старательно вовлекая в свою сферу влияния, заметил Алексей Журавлев. По его словам, Азербайджан в этой обстановке обеспокоен восстановлением военной мощи Армении. Депутат допустил вероятность новой полномасштабной войны на Южном Кавказе в том случае, если Ереван и дальше будет действовать против интересов России и Азербайджана.

"Ни один западный солдат в момент обострения конфликта в Карабахе не выступил на армянской стороне. Только российские миротворцы стояли между воюющими армиями, обеспечивая безопасность мирного населения. Если Запад и дальше будет накачивать Армению вооружением, то все может дойти до новой полномасштабной войны на Южном Кавказе. Как будет реагировать Россия, зависит от договоренностей с Азербайджаном. В данном случае Азербайджан озабочен своей безопасностью", - заявил Журавлев.

Как Ильхам Алиев оценил вклад России в безопасность региона

В Азербайджане действительно не раз выражали тревогу по поводу реваншистских настроений в соседней республике, рост которых грозит региону новым вооруженным конфликтом. Выступая в июле на втором глобальном медиафоруме в Шуше, президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Пашиняна "отойти от ложных исторических нарративов и продемонстрировать реалистичный подход" на переговорах с Баку. "Это должны понять и Армения, армянская диаспора и реваншистские силы", - предупредил азербайджанский лидер.

На встрече с Шойгу во вторник Алиев назвал отношения с Москвой важным фактором безопасности. "Отметив, что азербайджано-российские отношения являются примером и для некоторых соседних стран, президент Ильхам Алиев расценил их как важный фактор безопасности на Южном Кавказе и в более широком регионе", - сообщается на сайте главы государства.

Президент Азербайджана отметил, что связи между двумя странами развиваются очень успешно. Шойгу в свою очередь подчеркнул эффективное взаимодействие в вопросах региональной безопасности и заявил, что Москва поддерживает процесс нормализации отношений Баку и Еревана.