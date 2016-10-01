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    Непал назначил нового посла в Азербайджан

    Президент Непала назначила на эту должность Риши Рама Гхимире

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Непал назначил нового посла в Россию, ответственного также и за Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", президент Непала Бидхья Деви Бхандари назначила Риши Рама Гхимире новым послом в России.

    Президент назначила дипломата по рекомендации правительства. О Риши Раме Гхимире известно, что он до настоящего времени работал в секретариате МИД страны.

    Отметим, что с 2012 по 2016 год послом Непала в РФ и в Азербайджане по совместительству был Рави Мохан Сапкота Копила.

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