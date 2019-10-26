Глава МИД Ирака: Необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга

Серьезные вызовы все еще остаются. Региональные и международные проблемы, локальные конфликты, которые могут привести к крупным войнам.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирака Мохаммед Али аль-Хаким заявил в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку.

"Необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга. Мы осуждаем военные оккупации. Мы верим в принципы ДН, в основе которых и заложены упомянутые мною пункты", - сказал он.

Министр также отметил важность урегулирования существующих региональных конфликтов и борьбы с терроризмом: "Мир - это единственный путь к развитию".