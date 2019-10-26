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Глава МИД Ирака: Необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга

Необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга

Серьезные вызовы все еще остаются. Региональные и международные проблемы, локальные конфликты, которые могут привести к крупным войнам. 

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Ирака Мохаммед Али аль-Хаким заявил в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку. 

"Необходимо перестать вмешиваться во внутренние дела друг друга. Мы осуждаем военные оккупации. Мы верим в принципы ДН, в основе которых и заложены упомянутые мною пункты", - сказал он. 

Министр также отметил важность урегулирования существующих региональных конфликтов и борьбы с терроризмом: "Мир - это единственный путь к развитию".

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