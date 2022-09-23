Нэнси Пелоси – еще не вся Америка

Бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза прокомментировал визит спикера Конгресса США в Армению в ходе интервью на турецком телеканале Haber Global.

Бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, бывший посол США в Азербайджане, международный эксперт Мэтью Брайза прокомментировал визит спикера Конгресса США в Армению в ходе интервью на турецком телеканале Haber Global.

Ниже приводятся выдержки из интервью Мэтью Брайзы с ведущей эфира Сайнур Тезел.

На границе Армении с Азербайджаном вспыхнули серьезные столкновения. Однако подписание послевоенного мирного договора все еще затягивается. Вы, как человек, имеющий представление о ситуации обладаете обширными знаниями. Потому что вы участвовали в переговорах как США и были сопредседателем МГ ОБСЕ и одновременно занимали пост Чрезвычайного и Полномочного посла США в Азербайджане. Каково ваше мнение?

.... Я думаю, что происходит нечто подобное, премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет оставаться верным подписанным соглашениям. То есть перемирие было подписано, это результат соглашения. В этом соглашении он обещал, что Армения выведет все свои войска из Карабаха, но этого не было сделано. В то же время он заключил еще одно трехстороннее соглашение. 11 января 2021 года президент Алиев и президент Путин договорились о том, что три страны будут совместно развивать крупные инфраструктурные проекты, особенно в сфере транспорта. Это внесло бы большой вклад как в Армению, так и в Азербайджан. Почему этого не произошло? Потому что политическая оппозиция в Армении решила, что они не хотят прекращения конфликта с Азербайджаном, то есть хотят, чтобы конфликт продолжался.

У них (армянская оппозиция) нет военной силы, и у них нет веских причин. Оккупанты...

Да, это тоже верно, так что Армения фактически нарушила международное право. На протяжении десятилетий она оккупировала территорию Азербайджана не только в Карабахе, но и в прилегающих районах...

Как вы думаете, эти конфликты будут обостряться?

..Я так не думаю. На мой взгляд, конфликты между Азербайджаном и Арменией продолжатся на границе, а не в Карабахе... С армянской стороны, может быть, единственная надежда на поддержку России, но я не думаю, что это произойдет, я думаю, что большего конфликта не будет, потому что им будет страшно...

Господин посол, в связи с этим я хотела бы спросить о роли США и визите Нэнси Пелоси в Армению. Госпожу Пелоси можно назвать третьим по иерархии представителем политического сектора США, потому что она является спикером Палаты представителей США. Ее визит был очень важен. Как вы оцениваете ее визит и сделанные ею комментарии по этому поводу?

...Внешняя политика США фактически определяется президентом согласно нашей конституции. Нэнси Пелоси довольно влиятельная личность в США... Но во внешней политике это не так, здесь все иначе. Поэтому, когда она приезжает в ту или иную страну, она делает это от своего имени...

То же и Тайвань?

...Да, Тайвань тоже. Она посещала Тайвань по своей инициативе...

Нэнси Пелоси представляет штат Калифорния, где проживает самая большая армянская диаспора... На самом деле Администрация президента Байдена не приветствовала ее визит. Президент Байден ясно дал понять, что не хочет, чтобы Пелоси совершала этот визит еще до того, как она уехала на Тайвань. Но обратите внимание, сразу после того, как она отправилась в Ереван, министр иностранных дел Блинкен провел в Нью-Йорке встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении... Политика президента Байдена - не принимать чью-либо сторону, а быть посредником в разрешении конфликта...

Какова роль США в этом конфликте? Вы сказали, что США не хотят становиться на сторону Армении.

...Я думаю, со временем мы увидим, какой будет роль США, у нас была очень важная роль в посредничестве между Азербайджаном и Арменией, когда я был дипломатом. Это было одной из моих обязанностей... На мой взгляд, президент Совета ЕС Шарль Мишель сыграл очень важную роль, сведя стороны вместе 21 августа. Я думаю, что здесь важно продвигать наши посреднические усилия, работая в тесном контакте с Европейским союзом. Не без России, конечно...

Беспристрастно?

Да, беспристрастно. В Азербайджане и здесь речь фактически идет о спикере Палаты представителей Пелоси. Кто-то считает, что США встали на сторону Армении. Так же думают и в Турции. Однако это не так, она сделала это ради голосов в Калифорнии. И министр иностранных дел Блинкен еще раз очень четко показал нейтралитет США в этом вопросе...