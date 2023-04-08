Немецкий ученый разоблачил ложные обвинения проармянского журналиста в швейцарской прессе

4 апреля швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Neue Züricher Zeitung (NZZ) опубликовала статью журналиста Андреас Рюеша (Andreas Rüesch) - "Силовая игра на Кавказе: Армения боится военного вторжения".

4 апреля швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью журналиста Андреас Рюша (Andreas Rüesch) под названием "Силовой покер на Кавказе: Армения опасается военного вторжения".

Как передает Report, в ответ на данную публикацию, немецкий исследователь, доктор Михаил Рейнхард Гесс направил в редакцию газеты письмо с протестом, отметив "искажение исторических фактов и реалий в пользу армян в предвзятой форме" в данной статье.

В письме исследователь отмечает, что продолжается полное искажение ситуации на Южном Кавказе органами печати "в интересах Армении".

Так, по словам швейцарского журналиста Рюша, украинская война привела к изменению нынешней ситуации между Арменией и Азербайджаном: "Россия, вовлеченная в войну, причиной которой она является, по-прежнему не может играть роль традиционного военного патронажа для Армении. Бедная и зависимая от России Армения не может ничего предложить западным державам в поисках альтернативных поставок энергии. Однако, исчерпав экономические и военные средства, Армения сейчас пытается распространить свою позицию через международную, особенно западную, прессу, ориентируясь на дипломатические политические маневры. Здесь на помощь армянам приходит и доминирование проармянских взглядов, укоренившихся в западной прессе, культурных и политических кругах”.

По мнению Гесса, газета такого уровня, как NZZ, должна уметь различать пустые слова и реальными действиями армян.

"Рюш ни разу не напоминает, что, несмотря на многочисленные жертвы со стороны Азербайджана в результате десятилетий жестокости и насилия со стороны армян, никто не оказал помощи Азербайджану. Цель данной статьи ясна: искажая исторические факты, журналист хотел создать образ Армении в качестве “несчастной" страны”, - отмечается в письме исследователя.