О нас

Немецкий ученый разоблачил ложные обвинения проармянского журналиста в швейцарской прессе

Немецкий ученый разоблачил ложные обвинения проармянского журналиста в швейцарской прессе 4 апреля швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Neue Züricher Zeitung (NZZ) опубликовала статью журналиста Андреас Рюеша (Andreas Rüesch) - "Силовая игра на Кавказе: Армения боится военного вторжения".
Внешняя политика
8 апреля 2023 г. 14:34
Немецкий ученый разоблачил ложные обвинения проармянского журналиста в швейцарской прессе

4 апреля швейцарская немецкоязычная ежедневная газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью журналиста Андреас Рюша (Andreas Rüesch) под названием "Силовой покер на Кавказе: Армения опасается военного вторжения".

Как передает Report, в ответ на данную публикацию, немецкий исследователь, доктор Михаил Рейнхард Гесс направил в редакцию газеты письмо с протестом, отметив "искажение исторических фактов и реалий в пользу армян в предвзятой форме" в данной статье.

В письме исследователь отмечает, что продолжается полное искажение ситуации на Южном Кавказе органами печати "в интересах Армении".

Так, по словам швейцарского журналиста Рюша, украинская война привела к изменению нынешней ситуации между Арменией и Азербайджаном: "Россия, вовлеченная в войну, причиной которой она является, по-прежнему не может играть роль традиционного военного патронажа для Армении. Бедная и зависимая от России Армения не может ничего предложить западным державам в поисках альтернативных поставок энергии. Однако, исчерпав экономические и военные средства, Армения сейчас пытается распространить свою позицию через международную, особенно западную, прессу, ориентируясь на дипломатические политические маневры. Здесь на помощь армянам приходит и доминирование проармянских взглядов, укоренившихся в западной прессе, культурных и политических кругах”.

По мнению Гесса, газета такого уровня, как NZZ, должна уметь различать пустые слова и реальными действиями армян.

"Рюш ни разу не напоминает, что, несмотря на многочисленные жертвы со стороны Азербайджана в результате десятилетий жестокости и насилия со стороны армян, никто не оказал помощи Азербайджану. Цель данной статьи ясна: искажая исторические факты, журналист хотел создать образ Армении в качестве “несчастной" страны”, - отмечается в письме исследователя.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniyalı alim İsveçdə ermənipərəst jurnalistin iddialarını alt-üst edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi