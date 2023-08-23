Немецкий исследователь: Положения доклада Окампо говорят о поддержке интересов Армении и вводят в заблуждение

Положения доклада Луиса Морено Окампо свидетельствуют о решительной поддержке интересов Армении и являются по меньшей мере двусмысленными, если не прямо вводят в заблуждение.

Положения доклада Луиса Морено Окампо свидетельствуют о решительной поддержке интересов Армении и являются по меньшей мере двусмысленными, если не прямо вводят в заблуждение.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме немецкого исследователя, доктора Михаэля Рейнхарда Хесса адвокату Луису Морено Окампо.

В своем письме исследователь разъяснил адвокату происхождение используемого армянами термина "Арцах", который не имеет никакого отношения к армянскому языку, добавив, что содержащиеся в докладе Окампо заявления, согласно которым Карабахский регион якобы был “преимущественно населен” армянами, также являются чисто умозрительными.

"Что касается фактического содержания, то сомнительно, что обозначение “Арцах” (которое вообще не имеет армянской этимологии) действительно может быть засвидетельствовано в рамках очерченного вами хронологического горизонта. Утверждения армян о том, что топоним “Орхистена”, упомянутый Страбоном (63 г. до н.э.- ок. 23 н.э.), может быть отождествлен с “Арцахом”, являются лишь умозрительными. По моим сведениям, топоним “Арцах”, который не имеет никакого отношения к армянскому языку, получил распространение не ранее 5 века нашей эры. Конечно, у нас нет точной демографической статистики ни за время, относящееся к началу нашей эры, ни за более поздние досовременные периоды, включая время с 5-го века и далее. Это означает, что единственная интерпретация вашего заявления, согласно которой рассматриваемый регион был “преимущественно населен” армянами, также является чисто умозрительной".

В письме Хесса отмечается, что термин "Арцах" не был повсеместно использован даже самими армянами по крайней мере до 1921 года. И об этом свидетельствует, например, декларация Совета народных комиссаров Армянской ССР, изданная 12 июня 1921 года.

"Между тем традиционное название региона “Карабах” веками использовалось в различных административных и политических документах и продолжает использоваться по сей день", - подчеркивает немецкий исследователь.

"Стирая различие между историческим понятием “Арцах” и его современным повторным введением армянскими националистами в XX веке, ваш вклад фактически пропагандирует националистический армянский дискурс, который хочет предложить армянскую топонимическую, демографическую, политическую и историческую преемственность с начала нашей эры. Однако такой преемственности не существует", - говорится в письме.

Михаэль Рейнхард Хесс подчеркивает, что после прочтения заключения Окампо у него сложилось впечатление, что его доклад основан "на односторонне проармянской интерпретации как исторических предпосылок, так и реальной ситуации".

Немецкий исследователь также развенчал заявления Окампо о том, что в Карабахе якобы имеет место быть “геноцид голодом”:

"Вы действительно верите, что община численностью всего в 120 000 человек (это число, на которое претендует Армения) в таком плодородном регионе, как обширные горные районы Карабаха, где возможно натуральное хозяйство и животноводство, и там, где природные ресурсы существуют в достаточном количестве, можно умереть от голода в середине лета? Также, как стало известно из вашей статьи, были приняты меры по эвакуации тяжелобольных с этих территорий. Это также означало бы, что люди, страдающие от недоедания, могли бы быть вывезены. В вашей статье отсутствует какое-либо доказательство или указание на то, что голод действительно имеет место или может угрожать проживающим в Карабахе армянам как группе".

Михаэль Рейнхард Хесс считает неубедительными и утверждения Окампо, что создание азербайджанского погранично-пропускного пункта "Лачын" может якобы быть истолковано как средство подготовки "геноцида": "Многие страны, включая США и страны ЕС с внешними границами, имеют аналогичные ППП для предотвращения контрабанды людей и товаров, но в результате их не обвиняют в подготовке геноцида".