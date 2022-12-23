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Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта

Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 17:20
Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта

Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Были осуществлены меры по оказанию необходимой помощи гражданам Азербайджана, иммигрировавшим в Турцию и проживающим там нелегально, в том числе членам их семей, родившимся в Турции.

Специально для этого была сформирована рабочая группа, состоящая из уполномоченных представителей соответствующих госучреждений Азербайджана.

Рабочая группа приняла 2 075 человек, из которых 1 265 были поставлены на учет для оформления паспортов, 159 человек - для определения гражданства, оказано 107 иных консульских услуг.

Общегражданские паспорта 354 граждан Азербайджана были отправлены в Генконсульство Азербайджана в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə qeyri-qanuni yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına pasportlar təqdim edilib

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