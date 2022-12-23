Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта

Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта.

Нелегально проживающие в Турции граждане Азербайджана получили паспорта.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Были осуществлены меры по оказанию необходимой помощи гражданам Азербайджана, иммигрировавшим в Турцию и проживающим там нелегально, в том числе членам их семей, родившимся в Турции.

Специально для этого была сформирована рабочая группа, состоящая из уполномоченных представителей соответствующих госучреждений Азербайджана.

Рабочая группа приняла 2 075 человек, из которых 1 265 были поставлены на учет для оформления паспортов, 159 человек - для определения гражданства, оказано 107 иных консульских услуг.

Общегражданские паспорта 354 граждан Азербайджана были отправлены в Генконсульство Азербайджана в Стамбуле.