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Нехемия Микаэли: Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем

Нехемия Микаэли: Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем Нехемия Микаэли: Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 16:21
Нехемия Микаэли: Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Stmegi, об этом заявил председатель Общины горских евреев города Акко Нехамия Ширин Микаэли на встрече с представителями Координационного центра горских евреев.

По его словам, благодаря политике Гейдара Алиева еврейский народ живет в Азербайджане в счастливой и безопасной среде.

"Преемник Гейдара Алиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает его политический курс, укрепляя стратегическое партнерство между двумя странами. Азербайджан является для Израиля близким и надежным другом. Это мнение можно услышать из уст каждого еврея, побывавшего на азербайджанской земле", - сказал Микаэли.

В рамках мероприятия также выступил советник министра обороны Израиля Павел Елизаров, подтвердив высокий уровень взаимоотношений Баку и Тель-Авива.

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Версия на английском языке Nekhamia Michaeli: Heydar Aliyev laid foundation for strong friendship with Israel
Версия на азербайджанском языке Dağ Yəhudiləri İcmasının sədri: Heydər Əliyev İsraillə möhkəm dostluq münasibətlərinin əsasını qoyub

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