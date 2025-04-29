Нехемия Микаэли: Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем

Нехемия Микаэли: Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев заложил основу крепких дружественных отношений с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Stmegi, об этом заявил председатель Общины горских евреев города Акко Нехамия Ширин Микаэли на встрече с представителями Координационного центра горских евреев.

По его словам, благодаря политике Гейдара Алиева еврейский народ живет в Азербайджане в счастливой и безопасной среде.

"Преемник Гейдара Алиева, президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает его политический курс, укрепляя стратегическое партнерство между двумя странами. Азербайджан является для Израиля близким и надежным другом. Это мнение можно услышать из уст каждого еврея, побывавшего на азербайджанской земле", - сказал Микаэли.

В рамках мероприятия также выступил советник министра обороны Израиля Павел Елизаров, подтвердив высокий уровень взаимоотношений Баку и Тель-Авива.