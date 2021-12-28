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Неформальный саммит СНГ начался в Санкт-Петербурге

Неформальный саммит СНГ начался в Санкт-Петербурге Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) начался в Санкт-Петербурге, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 15:18
Неформальный саммит СНГ начался в Санкт-Петербурге
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Неформальный саммит Содружества Независимых Государств (СНГ) начался в Санкт-Петербурге, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Беларуси в СНГ в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации.

В мероприятии принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии - в декабре 2019 года. Он также состоялся в Санкт-Петербурге.

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Версия на азербайджанском языке MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilir
Версия на английском языке Informal CIS summit kicks off in Russia’s St. Petersburg

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