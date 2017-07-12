Недждат Унувар: Дружба между Турцией и Азербайджаном длится с 1918 года до сих пор

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Дружба между современными Азербайджаном и Турцией длится еще с 1918 года, когда была образована Азербайджанская Демократическая Республика, и с тех пор мы постоянно поддерживаем друг друга.

Как сообщает Report, об этом заявил глава межпарламентской группы дружбы турецкого парламента Недждат Унувар на пресс-конференции, посвященной годовщине попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года.

По его словам, когда у Азербайджана были трудные времена, Турция приходила на помощь, и наоборот, когда Турция сталкивалась с проблемами, Азербайджан приходил на выручку.

"Сегодня одна лишь компания SOCAR вложила 12 млрд долларов в экономику Турции, но наша дружба превыше всех этих денег. Возможно, благодаря поддержке и молитвам наших азербайджанских братьев во время попытки госпереворота мы все живы и находимся здесь в Баку. В тот день я был в здании парламента и видел все то, что учинили эти люди", - заявил Н.Унувар.

В свою очередь депутат от Партии справедливости и развития ("AKparti") Айше Кешир сравнила попытку госпереворота прошлого года с путчами, которые были в Турции в прошлом.

"То, что было 15 июля прошлого года - это не попытка госпереворота. Это было похоже на межгражданское противостояние, которое могло ввергнуть Турцию в блокаду на 50 лет. Есть те, кому не нравится развитие Турции. Тут прощупывается связь между попыткой переворота и обретением Турцией экономической независимости и выплатой долга МВФ", - добавила депутат.

Далее состоялась презентация книги Н.Унувара "Та ночь в великом парламенте" (Gazi Mecliste o Gece) и книги "История и Воспоминания", подготовленной турецким телеканалом TRT World.

Отметим, что на мероприятии также участвовал редактор новостей TRT World Фатих Эр, депутаты Милли Меджлиса, азербайджанские исследователи и политологи.