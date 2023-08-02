Ильхам Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" назвал недопустимым то, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе до сих пор подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" назвал недопустимым то, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе до сих пор подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "К сожалению, до сих пор их отдел в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах — это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Комитета Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?".