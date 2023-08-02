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Ильхам Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета

Ильхам Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" назвал недопустимым то, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе до сих пор подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:30
Ильхам Алиев: Недопустимо, что офис МККК в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс" назвал недопустимым то, что офис Международного Комитета Красного Креста в Карабахе до сих пор подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению комитета.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "К сожалению, до сих пор их отдел в Карабахе подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению Комитета. Это недопустимо, поскольку весь мир признает Карабах частью Азербайджана. Даже премьер-министр Армении не раз говорил, что Карабах — это Азербайджан. Мы вправе законно спрашивать, почему отдел Комитета Красного Креста в Ханкенди подчиняется не бакинскому, а ереванскому управлению?".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: The fact that Red Cross Commitee’s Karabakh office has been subordinated to Yerevan offices, not to Baku Office is unacceptable
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Qırmızı Xaç Komitəsinin Qarabağdakı ofisinin Bakı ofisinə yox, İrəvandakı ofisə tabe olması yolverilməzdir"

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