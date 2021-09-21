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Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке Общеполитическая дискуссия с участием глав государств, правительств и министров - неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - открылась в штаб-квартире ООН
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 17:13
Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке

Общеполитическая дискуссия с участием глав государств, правительств и министров - неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН - открылась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, мероприятие традиционно открыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обозначающий основные задачи и вызовы, стоящие перед международным сообществом.

Далее к участникам Генассамблеи обратится президент Бразилии Жаир Болсонару, а за ним - президент США Джо Байден.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН завершится 27 сентября.

Напомним, ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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