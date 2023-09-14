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Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнет работу 18 сентября

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнет работу 18 сентября С 18-го числа начнется Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 10:18
Неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН начнет работу 18 сентября

С 18 сентября начнет работу Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, откроет Неделю высокого уровня двухдневный саммит по ЦУР. Ожидается, что встреча завершится принятием политической декларации.

"Саммит по ЦУР в сентябре должен стать моментом единства, которое придаст новый импульс действиям по достижению ЦУР и ускорит их", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Председатель 78-й сессии ГА ООН Деннис Фрэнсис из Тринидада и Тобаго откроет 19 сентября ежегодные общие прения, на которых мировые лидеры обсудят, как ускорить прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Общая тема дискуссии – "Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности". В ходе прений, которые продолжатся до 26 сентября, делегациям открывается возможность представить свою позицию и изучить опыт других в решении множества взаимосвязанных глобальных проблем, препятствующих миру, безопасности и устойчивому развитию.

20 сентября состоится Саммит по амбициозным задачам в связи с изменением климата.

Помимо этого, мировые лидеры обсудят меры, которые позволят улучшить здоровье людей и планеты, в том числе повысить готовность человечества к будущим пандемиям. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пригласили на тематическое совещание глав государств и правительств. Встреча пройдет 20 сентября, и, как ожидается, завершится принятием декларации.

Кроме того, на министерской встрече 21 сентября будет заложена основа для Саммита будущего, запланированного на сентябрь 2024 года. Министры обсудят перспективы укрепления системы многосторонних отношений, которая помогает противостоять глобальным рискам и вызовам. Ожидается, что государства-члены согласуют ориентированный на конкретные действия "пакт на будущее".

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Версия на английском языке 78th session of UN General Assembly High-Level Week to begin on September 18

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