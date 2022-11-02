Нед Прайс: Мы продолжим взаимодействие, чтобы способствовать переговорам между Азербайджаном и Арменией

Мы продолжим взаимодействие в течение следующих месяцев, чтобы способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе, с партнерами, а также через многосторонние организации.

Мы продолжим взаимодействие в течение следующих месяцев, чтобы способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе, с партнерами, а также через многосторонние организации.

Как передает Report , об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге.

По его словам, прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира.

Нед Прайс также прокомментировал состоявшуюся в Сочи встречу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Нас не было на этой встрече. Не нам о ней говорить. Однако, госсекретарь Блинкен неоднократно подчеркивал, в том числе, когда он встречался с министрами иностранных дел двух стран в Нью-Йорке, что мы привержены армяно-азербайджанскому миру и переговорам между этими странами", - подчеркнул Н.Прайс.