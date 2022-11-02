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Нед Прайс: Мы продолжим взаимодействие, чтобы способствовать переговорам между Азербайджаном и Арменией

Нед Прайс: Мы продолжим взаимодействие, чтобы способствовать переговорам между Азербайджаном и Арменией Мы продолжим взаимодействие в течение следующих месяцев, чтобы способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе, с партнерами, а также через многосторонние организации.
Внешняя политика
2 ноября 2022 г. 08:34
Нед Прайс: Мы продолжим взаимодействие, чтобы способствовать переговорам между Азербайджаном и Арменией

Мы продолжим взаимодействие в течение следующих месяцев, чтобы способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе, с партнерами, а также через многосторонние организации.

Как передает Report, об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге.

По его словам, прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира.

Нед Прайс также прокомментировал состоявшуюся в Сочи встречу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Нас не было на этой встрече. Не нам о ней говорить. Однако, госсекретарь Блинкен неоднократно подчеркивал, в том числе, когда он встречался с министрами иностранных дел двух стран в Нью-Йорке, что мы привержены армяно-азербайджанскому миру и переговорам между этими странами", - подчеркнул Н.Прайс.

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Версия на английском языке Ned Price: US to continue interaction to facilitate discussions between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ned Prays: “Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqları asanlaşdırmaq üçün qarşıdakı aylarda qarşılıqlı fəaliyyəti davam etdirəcəyik”

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