Нед Прайс: Блинкен подтверждает нашу поддержку мира между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами Армении и Азербайджана в достижении прочного и всеобъемлющего мира в двустороннем формате.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами Армении и Азербайджана в достижении прочного и всеобъемлющего мира в двустороннем формате.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Госсекретарь подтвердил нашу поддержку диалога между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана (при посредничестве ЕС)", - сказал представитель госдепартамента.

По словам Прайса, госсекретарь США выразил готовность оказать помощь в деле делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

"Он призвал к дальнейшему прогрессу в процессе разблокирования транспортных путей и коммуникаций, подчеркнув важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем в регионе", - отметил Прайс.