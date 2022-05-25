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Нед Прайс: Блинкен подтверждает нашу поддержку мира между Арменией и Азербайджаном

Нед Прайс: Блинкен подтверждает нашу поддержку мира между Арменией и Азербайджаном Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами Армении и Азербайджана в достижении прочного и всеобъемлющего мира в двустороннем формате.
Внешняя политика
25 мая 2022 г. 07:08
Нед Прайс: Блинкен подтверждает нашу поддержку мира между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами Армении и Азербайджана в достижении прочного и всеобъемлющего мира в двустороннем формате.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Госсекретарь подтвердил нашу поддержку диалога между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана (при посредничестве ЕС)", - сказал представитель госдепартамента.

По словам Прайса, госсекретарь США выразил готовность оказать помощь в деле делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.

"Он призвал к дальнейшему прогрессу в процессе разблокирования транспортных путей и коммуникаций, подчеркнув важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем в регионе", - отметил Прайс.

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Версия на азербайджанском языке Ned Prays: “Blinken Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhə dəstəyimizi təsdiqləyib”

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