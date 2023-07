Нечирван Барзани поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием в Баку

"Надеюсь на дальнейшее развитие связей между Курдистаном, Ираком и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом глава региона Иракский Курдистан Нечирван Барзани написал в Twitter.

"Я рад посетить Азербайджан и встретиться с президентом Ильхамом Алиевым в Баку. Я выражаю благодарность Президенту за теплый прием и возлагаю надежды на дальнейшее развитие связей между Курдистаном, Ираком и Азербайджаном", - отмечается в публикации.