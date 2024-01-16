Названы приоритеты председательства Азербайджана в ГУАМ на этот год

Определены ключевые направления председательства Азербайджана в Организации за демократию и экономическое развития (ГУАМ) на 2024 год.

Определены ключевые направления председательства Азербайджана в Организации за демократию и экономическое развития (ГУАМ) на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что председательство Азербайджана будет стремиться внести свой вклад в реализацию целей организации, в частности, сосредоточив внимание на таких областях сотрудничества, как обмен опытом и знаниями в области разминирования и постконфликтного восстановления и реконструкции, усиление сотрудничества в сфере транспорта и логистики, поощрение деятельности в области цифровизации, с особым акцентом на цифровизации транспортных коридоров, область энергетической безопасности и др.

Кроме того, председательство Азербайджана продолжит координацию совместных усилий государств-членов ГУАМ в рамках международных платформ - ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций. Председательство также сосредоточит внимание на повышении жизнеспособности ГУАМ.

В 2024 году председательство Азербайджана также организует заседания Совета национальных координаторов (СНК) и Совета министров иностранных дел (СМИД).