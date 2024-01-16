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Названы приоритеты председательства Азербайджана в ГУАМ на этот год

Названы приоритеты председательства Азербайджана в ГУАМ на этот год Определены ключевые направления председательства Азербайджана в Организации за демократию и экономическое развития (ГУАМ) на 2024 год.
Внешняя политика
16 января 2024 г. 12:49
Названы приоритеты председательства Азербайджана в ГУАМ на этот год

Определены ключевые направления председательства Азербайджана в Организации за демократию и экономическое развития (ГУАМ) на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что председательство Азербайджана будет стремиться внести свой вклад в реализацию целей организации, в частности, сосредоточив внимание на таких областях сотрудничества, как обмен опытом и знаниями в области разминирования и постконфликтного восстановления и реконструкции, усиление сотрудничества в сфере транспорта и логистики, поощрение деятельности в области цифровизации, с особым акцентом на цифровизации транспортных коридоров, область энергетической безопасности и др.

Кроме того, председательство Азербайджана продолжит координацию совместных усилий государств-членов ГУАМ в рамках международных платформ - ООН, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций. Председательство также сосредоточит внимание на повышении жизнеспособности ГУАМ.

В 2024 году председательство Азербайджана также организует заседания Совета национальных координаторов (СНК) и Совета министров иностранных дел (СМИД).

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Версия на английском языке Priorities of Azerbaijan’s chairmanship in GUAM for this year revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın GUAM-da sədrliyinin prioritetləri açıqlanıb

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