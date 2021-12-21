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Названы основные темы обсуждения на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ

Названы основные темы обсуждения на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ "Основными темами обсуждения на IX заседании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ в Москве стали новые угрозы для региона, сотрудничество в сфере миграции, гуманитарные отношения, борьба с преступным использованием информационно-комму
Внешняя политика
21 декабря 2021 г. 06:01
Названы основные темы обсуждения на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ

"Основными темами обсуждения на IX заседании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ в Москве стали новые угрозы для региона, сотрудничество в сфере миграции, гуманитарные отношения, борьба с преступным использованием информационно-коммуникационных технологий и другие вопросы. В ходе встреч и переговоров с моими коллегами из стран СНГ подчеркнул отношение Азербайджанской Республики к вопросам национальной, региональной и международной безопасности. Я также рассказал о мерах, принимаемых под руководством президента по борьбе с глобальными и региональными угрозами".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

Секретарь Совета безопасности Азербайджана сказал, что основной темой обсуждения стала современная система безопасности, сформировавшаяся в нашей стране и на Кавказе на фоне новых реалий после исторической победы Азербайджана в Отечественной войне: "В свете этих фактов я подчеркнул, что наша страна не только восстановила историческую справедливость после 10 ноября, но и нейтрализовала тенденции этнического сепаратизма и территориальной целостности, которые выступают в качестве элемента международного терроризма".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın MDB ölkələri təhlükəsizlik şuraları katiblərinin görüşündəki müzakirələri açıqlanıb

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