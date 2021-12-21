Названы основные темы обсуждения на заседании секретарей советов безопасности стран СНГ

"Основными темами обсуждения на IX заседании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ в Москве стали новые угрозы для региона, сотрудничество в сфере миграции, гуманитарные отношения, борьба с преступным использованием информационно-комму

"Основными темами обсуждения на IX заседании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ в Москве стали новые угрозы для региона, сотрудничество в сфере миграции, гуманитарные отношения, борьба с преступным использованием информационно-коммуникационных технологий и другие вопросы. В ходе встреч и переговоров с моими коллегами из стран СНГ подчеркнул отношение Азербайджанской Республики к вопросам национальной, региональной и международной безопасности. Я также рассказал о мерах, принимаемых под руководством президента по борьбе с глобальными и региональными угрозами".

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальной прессе.

Секретарь Совета безопасности Азербайджана сказал, что основной темой обсуждения стала современная система безопасности, сформировавшаяся в нашей стране и на Кавказе на фоне новых реалий после исторической победы Азербайджана в Отечественной войне: "В свете этих фактов я подчеркнул, что наша страна не только восстановила историческую справедливость после 10 ноября, но и нейтрализовала тенденции этнического сепаратизма и территориальной целостности, которые выступают в качестве элемента международного терроризма".