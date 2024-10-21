Названы направления деятельности Азербайджанской платформы мозговых центров

12:02

Азербайджанская платформа мозговых центров станет площадкой для привлечения зарубежных экспертов к исследованию угроз внешней политике страны.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил журналистам на презентации платформы и ее интернет-портала.

Он подчеркнул, что учредителями платформы являются семь организаций.

"Сегодня в нашем мероприятии участвуют восемь организаций. Мы обсудили ряд целей. В первую очередь, мы говорили о поддержке курса и внешней политики азербайджанского государства. Платформа также предназначена для продвижения исследований любой организации, привлечения грантов и финансовых средств, их распределения и координации. Она [платформа] станет площадкой для привлечения зарубежных экспертов к исследованию угроз для внешней политики Азербайджана. К нам регулярно поступают запросы из-за рубежа, связанные с Азербайджаном. Теперь мы будем получать их через единую платформу", - сказал Шафиев.