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Названы направления деятельности Азербайджанской платформы мозговых центров

Названы направления деятельности Азербайджанской платформы мозговых центров 12:02
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 12:22
Названы направления деятельности Азербайджанской платформы мозговых центров

Азербайджанская платформа мозговых центров станет площадкой для привлечения зарубежных экспертов к исследованию угроз внешней политике страны.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил журналистам на презентации платформы и ее интернет-портала.

Он подчеркнул, что учредителями платформы являются семь организаций.

"Сегодня в нашем мероприятии участвуют восемь организаций. Мы обсудили ряд целей. В первую очередь, мы говорили о поддержке курса и внешней политики азербайджанского государства. Платформа также предназначена для продвижения исследований любой организации, привлечения грантов и финансовых средств, их распределения и координации. Она [платформа] станет площадкой для привлечения зарубежных экспертов к исследованию угроз для внешней политики Азербайджана. К нам регулярно поступают запросы из-за рубежа, связанные с Азербайджаном. Теперь мы будем получать их через единую платформу", - сказал Шафиев.

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Версия на английском языке Activity areas of Azerbaijan's platform of think tanks revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beyin Mərkəzləri Platformasının fəaliyyət istiqamətləri açıqlanıb

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