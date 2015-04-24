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    ​Названы имена кандидатов на должность судьи, который представит Азербайджан в Европейском суде

    Правительство выдвинуло кандидатуру трех человек

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы имена кандидатов на должность судьи, который будет представлять Азербайджан в Европейском суде по правам человека.

    Как сообщили Report в пресс-службе Парламентской Ассамблеи Совета Европы, правительство Азербайджана выдвинуло на эту должность трех кандидатов. Это - Айгюн Абдуллаева, Вусаля Бахышева и Чингиз Аскеров.

    Айгюн Абдуллаева (1967 г.р.) является судьей Бакинского апелляционного суда.

    Вусаля Бахышева (1979 г.р.) - судья Бакинского административного экономического суда №1. 

    Чингиз Аскеров (1973 г.р.) возглавляет сектор по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента, а с 2003 года является постоянным представителем Азербайджана в Европейском суде по правам человека.

    Отметим, что срок полномочий нынешнего судьи Азербайджана в Европейском суде Ханлара Гаджиева истекает 31 октября 2015 года.  

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