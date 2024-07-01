О нас

Объявлена дата предстоящего неформального саммита ОТГ в Шуше

Объявлена дата предстоящего неформального саммита ОТГ в Шуше Объявлена дата неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше. 
Внешняя политика
1 июля 2024 г. 15:03
Объявлена дата предстоящего неформального саммита ОТГ в Шуше

Объявлена точная дата предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОТГ.

Согласно информации, саммит, инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пройдет в Шуше 5-6 июля.

В мероприятии примут участие лидеры стран-участниц – Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Наряду с ними ожидается участие лидеров стран-наблюдателей и генсека ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

Саммит, посвященный теме "Построение устойчивого будущего с помощью транспортных связей и борьбы с изменением климата", послужит платформой для дискуссий на высоком уровне по ключевым вопросам и повестке дня организации.

По итогам саммита ожидается подписание Карабахской декларации, а также ряда других важных документов.

Перед саммитом в Шуше состоится заседание Совета министров иностранных дел ОТГ для окончательного согласования пунктов повестки неформального саммита и документов, которые будут подписаны лидерами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке OTS announces date for informal summit to be held in Shusha
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi sammitinin vaxtı açıqlanıb

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кыргызстана
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Кыргызстана
1 июля 2024 г. 15:30
Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Сербия состоится в июле в Баку
Очередное заседание межправкомиссии Азербайджан-Сербия состоится в июле в Баку
1 июля 2024 г. 14:37
Посол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
ФотоПосол: Сербские компании заинтересованы в восстановлении Карабаха и имеют потенциал для этого
1 июля 2024 г. 13:26
Азербайджан поздравил Сомали и Канаду с национальными праздниками
Азербайджан поздравил Сомали и Канаду с национальными праздниками
1 июля 2024 г. 13:04
Замглавы МИД: Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения
Замглавы МИД: Азербайджан и Болгария поддерживают динамичные отношения
1 июля 2024 г. 11:52
Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Филиппин
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Филиппин
1 июля 2024 г. 11:11
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Канады
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла Канады
1 июля 2024 г. 11:06
Замглавы МИД Азербайджана посетил с рабочим визитом Хорватию
ФотоЗамглавы МИД Азербайджана посетил с рабочим визитом Хорватию
30 июня 2024 г. 12:19
Эрдоган утвердил поправку в тарифную квоту на импорт товаров азербайджанского происхождения
Эрдоган утвердил поправку в тарифную квоту на импорт товаров азербайджанского происхождения
30 июня 2024 г. 11:06
Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира в регионе
Мирзоян: Мирный договор с Азербайджаном важен для установления стабильного мира в регионе
29 июня 2024 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi