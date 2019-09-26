Обнародовано время трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии

Очередная 8-я встреча между министрами иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии Эльмаром Мамедъяровым, Мевлютом Чавушоглу и Давидом Залкалиани состоится в октябре в Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, об этом было сообщено на встрече между Э.Мамедъяровым и Д.Залкалиани в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

На встрече были обсуждены организационные вопросы трехсторонней встречи.

Отметим, что последняя 7-я трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоялась 29 октября прошлого года в Стамбуле.

Первая встреча в трехстороннем формате состоялась в 2012 году в турецком городе Трабзон.