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    Названо место очередной встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана

    © Report

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Названа страна, в которой пройдет VII трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана.

    Как сообщает Report, главы МИД в очередной раз встретятся в Иране.

    Решение было принято на шестой трехсторонней встрече между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом 30 октября в Стамбуле.

    Пока не уточнено, в каком городе и когда пройдет встреча.

    В то же время, учитывая завершение срока Плана действий трехсторонего секторального сотрудничества в конце 2018 года, главы МИД договорились продлить срок плана действий еще на 3 года - до конца 2021 года.

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