Названо количество включенных в списки ЮНЕСКО образцов культурного наследия Азербайджана

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Два образца материального и одиннадцать образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включены в соответствующие списки ЮНЕСКО".

Как сообщает Report, об этом в интервью Общественной радиостанции заявил генсек Азербайджанской национальной комиссии по ЮНЕСКО - посол по особым поручениям министерства иностранных дел Эльнур Султанов.

Он затронул историю сотрудничества официального Баку с ЮНЕСКО, работы, проведенные за последние 25 лет Национальной комиссией в рамках совместного сотрудничества со странами-членами ЮНЕСКО, соответствующими госструктурами страны.

Э.Султанов подчеркнул особые заслуги первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в развитии еще более тесных связей между Азербайджаном и ЮНЕСКО.

По его словам, благодаря усилиям Мехрибан Алиевой, два образца материального и одиннадцать образцов нематериального культурного наследия Азербайджана включены в соответствующие списки ЮНЕСКО.