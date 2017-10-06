Названо имя исполняющего обязанности президента ПАСЕ

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В связи с отставкой президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунта исполняющим обязанности президента стал вице-президент Ассамблеи Роджер Гейл.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, Р.Гейл будет исполняющим обязанности президента до избрания нового в ходе следующей пленарной сессии Ассамблеи.

Напомним. П.Аграмунт заявил сегодня о добровольной отставке с поста в связи с состоянием здоровья.

Таким образом, обсуждения о его смещении с поста, планировавшиеся в ходе очередной пленарной сессии ПАСЕ 9 октября в Страсбурге, не состоятся.

Отметим, очередная осенняя сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 9 по 13 октября.