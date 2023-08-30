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Названо число журналистов, погибших на войне в Украине

Названо число журналистов, погибших на войне в Украине ”К сожалению, во время масштабной войны в Украине погибли более 70 работников СМИ и журналистов".
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 20:45
Названо число журналистов, погибших на войне в Украине

”К сожалению, во время масштабной войны в Украине погибли более 70 работников СМИ и журналистов".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил президент Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он отметил, что 15 журналистов из этих 70 погибли в Крыму при исполнении своего профессионального долга.

"Например, среди погибших в то время в Мариуполе были журналисты, которые были солдатами, мобилизованными в ряды Вооруженных Сил Украины. Если бы не эта ненавистная война, эти журналисты и работники СМИ продолжили бы свою работу”, - подчеркнул президент Союза.

Томиленко отметил, что среди этих 70 человек есть и иностранные журналисты - представители СМИ из Литвы, США, Франции, Великобритании: "Мы выражаем соболезнования семьям погибших".

Сергей Томиленко добавил, что из-за вторжения, войны, экономических факторов около трети редакций были закрыты. Большинство из них находятся в регионах.

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Версия на английском языке Number of journalists killed in Ukraine war announced 
Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibədə ölən jurnalistlərin sayı açıqlanıb

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