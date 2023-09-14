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Названо число заявителей на получение убежища в Азербайджане в этом году

Названо число заявителей на получение убежища в Азербайджане в этом году За 8 месяцев 2023 года 92 человека (вместе с членами семьи - 138 человек) обратились за получением убежища в Азербайджане.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 18:26
Названо число заявителей на получение убежища в Азербайджане в этом году

За 8 месяцев 2023 года 92 человека (вместе с членами семьи - 138 человек) обратились за получением убежища в Азербайджане.

Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос Report.

Согласно информации, в 2022 году Государственная миграционная служба зарегистрировала ходатайства о предоставлении статуса беженца 169 заявителей (298 человек вместе с членами семьи), а за 8 месяцев 2023 года - 92 заявителей (138 человек вместе с членами семьи).

Среди заявителей преобладают граждане стран Южной Азии.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycandan sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərin sayı açıqlanıb

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