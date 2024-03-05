Названо число репатриированных в прошлом году граждан Азербайджана

Названо число граждан Азербайджана, эвакуированных и репатриированных из-за рубежа в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

После землетрясения в Турции, произошедшего в феврале 2023 года, из зоны стихийного бедствия был эвакуирован 661 гражданин Азербайджана и члены их семей, имеющие иностранное гражданство.

После обострения конфликта в Судане в апреле прошлого года из этой страны были репатриированы 26 граждан Азербайджана.

Из Сирии в Азербайджан репатриированы 13 женщин и 49 детей.