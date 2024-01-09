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Названо число международных и местных наблюдателей, аккредитованных в связи с президентскими выборами

Названо число международных и местных наблюдателей, аккредитованных в связи с президентскими выборами Названо число международных и местных наблюдателей, прошедших аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.
Внешняя политика
9 января 2024 г. 17:30
Названо число международных и местных наблюдателей, аккредитованных в связи с президентскими выборами

Названо число международных и местных наблюдателей, прошедших аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на заседании ведомства, что аккредитацию прошли 8 международных организаций и 78 международных наблюдателей, представляющих 21 страну.

Панахов также добавил, что в ЦИК зарегистрировано 242 местных наблюдателя, а в окружных избирательных комиссиях - 14 281.

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на английском языке Number of international and local observers accredited in connection with presidential elections announced
Версия на азербайджанском языке Prezident seçkiləri ilə əlaqədar akkreditasiyadan keçən beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin sayı açıqlanıb

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