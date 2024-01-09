Названо число международных и местных наблюдателей, аккредитованных в связи с президентскими выборами

Названо число международных и местных наблюдателей, прошедших аккредитацию в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.
Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на заседании ведомства, что аккредитацию прошли 8 международных организаций и 78 международных наблюдателей, представляющих 21 страну.
Панахов также добавил, что в ЦИК зарегистрировано 242 местных наблюдателя, а в окружных избирательных комиссиях - 14 281.
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.