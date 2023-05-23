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Названа страна, которую Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом

Названа страна, которую Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом Названа зарубежная страна, которую Реджеп Тайип Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом Турции.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 17:52
Названа страна, которую Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом

Названа зарубежная страна, которую Реджеп Тайип Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом Турции.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чаушоглу.

По его словам, в случае переизбрания Реджепа Тайип Эрдогана президентом, первой зарубежной страной, которую он посетит, станет Азербайджан: "Всегда первый визит совершается в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра. Так было всегда".

С расширенным вариантом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın yenidən Türkiyə Prezidenti seçiləcəyi təqdirdə ilk səfər edəcəyi xarici ölkə məlum olub

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