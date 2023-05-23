Названа страна, которую Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом

Названа зарубежная страна, которую Реджеп Тайип Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом Турции.

Названа зарубежная страна, которую Реджеп Тайип Эрдоган посетит первой в случае переизбрания президентом Турции.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чаушоглу.

По его словам, в случае переизбрания Реджепа Тайип Эрдогана президентом, первой зарубежной страной, которую он посетит, станет Азербайджан: "Всегда первый визит совершается в Азербайджан и Турецкую Республику Северного Кипра. Так было всегда".

С расширенным вариантом интервью можно ознакомиться по ссылке.